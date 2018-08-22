Ковер стал главным героем прошедшего тура Российской премьер-лиги

По крайней мере, так оценили произошедшее некоторые спортивные СМИ.

Болельщик «Ростова» Алексей Кумовский на матч своей команды с «Енисеем» принёс ковёр. По его словам, он хотел показать, что обстановка на новом стадионе очень домашняя. Система безопасности стадиона ковёр осмотрела и не увидела в нём никакой угрозы. «Ростов» провёл матч удачно, выиграв со счётом 4:0. Болельщик каждый забитый мяч праздновал развернув ковер и держа его в руках как баннер или флаг. Этот момент попал в телетрансляцию, в фоторепортажи о матче и история с ковром быстро разошлась по соцсетям и стала мемом.

В твитере соперников фотография с ковром служила объяснением поражения: мол без волшебства вроде летающих ковров не обшлось, в Ростове шутку поддержали и попросили этот ковёр к себе в клуб. С ним сфотографировались игроки, ковер постелили на базе клуба.

Популярность этого мема за день стала такой, что ФК Ростов выпустил четвёртый комплект игровой формы в «ковровой» расцветке, и за этими футболками в интернет-магазине клуба уже образовалась очередь в несколько сот человек.

Не оценили присутствие ковра на матче только в контрольно-дисциплинарном комитете РФС. «Спорт-экспресс» сообщает, что в КДК считают, что такие вопросы нужно согласовывать и поэтому, есть вопросы к службе досмотра стадиона, почему пустили болельщика с ковром.

«Ростов», кстати, начал чемпионат довольно удачно и находится на 4-ом месте. Следующий матч команда проведет с тульским «Арсеналом» в гостях.