Главный редактор «Московского комсомольца» через суд разделит с женой совместно нажитое имущество

По некоторым данным, речь может идти об активах на общую сумму в 30 миллиардов рублей.

С иском о разделе имущества в суд обратилась жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгения Ефимова. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы. Заседание пройдет завтра в закрытом режиме. По данным агентства, общая стоимость оспариваемого имущества может составить почти 30 миллиардов рублей, причем недвижимость, которой владеет пара, эксперты оценили в 1,5 миллиарда. Еще столько же стоит имущество, «на балансе спорных хозяйственных обществ» — это десяток нежилых помещений в Москве, а также два дома и десяток земельных участков в Подмосковье.

Помимо прочего супруга требует половину стоимости долей в компаниях и акции, принадлежащие Гусеву. Это ценные бумаги газеты «Московский комсомолец», издательского дома «МК», компаний «Фрегат» и «МК медиа-сервис» — сообщает источник ТАСС.

Как передает агентство «Москва», со ссылкой на адвоката Ефимовой, супруги пытались решить вопрос о разделе имущества во внесудебном порядке, но не смогли договориться.