Главный редактор «Московского комсомольца» через суд разделит с женой совместно нажитое имущество
По некоторым данным, речь может идти об активах на общую сумму в 30 миллиардов рублей.
С иском о разделе имущества в суд обратилась жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгения Ефимова. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы. Заседание пройдет завтра в закрытом режиме. По данным агентства, общая стоимость оспариваемого имущества может составить почти 30 миллиардов рублей, причем недвижимость, которой владеет пара, эксперты оценили в 1,5 миллиарда. Еще столько же стоит имущество, «на балансе спорных хозяйственных обществ» — это десяток нежилых помещений в Москве, а также два дома и десяток земельных участков в Подмосковье.
Помимо прочего супруга требует половину стоимости долей в компаниях и акции, принадлежащие Гусеву. Это ценные бумаги газеты «Московский комсомолец», издательского дома «МК», компаний «Фрегат» и «МК медиа-сервис» — сообщает источник ТАСС.
Как передает агентство «Москва», со ссылкой на адвоката Ефимовой, супруги пытались решить вопрос о разделе имущества во внесудебном порядке, но не смогли договориться.
Комментарии8
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piter_ug 22 августа 2018 | 14:16
Как пели в прошлом широко известной песне: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло».
Видимо жён это тоже касается.
gordy 22 августа 2018 | 14:27
Хорошо, когда людям есть, что делить?
fikus74 22 августа 2018 | 14:17
Так так, это уж денденция. Что-то очень не хорошее грядет в россии если такой дележ пошел
lvl100500 22 августа 2018 | 14:22
fikus74: Что-то очень не хорошее грядет в россии если такой дележ пошел//
Вообщке то люди женились и расходились во все времена))) Не уверен, что развод и делёж имущества происходит по тому, что "Что-то очень не хорошее грядет в россии".
polsan 22 августа 2018 | 14:18
Если бы не жена, видный комсомолец никогда бы не стал миллиардером! )
pampey 22 августа 2018 | 14:18
Мне нравится это сочетание "духовного" творчества и вульгарного накопительства - мещанства. Ай да Гусев! Ай да правдолюб!
civilist 22 августа 2018 | 14:20
где-то сейчас в голос хохочет пара Петросянов :)
dwon 22 августа 2018 | 14:29
Знатно Паша хапнул.