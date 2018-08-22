В Германии задержали гражданина России, которого подозревают в подготовке теракта с применением взрывчатки
По данным местной прокуратуры, это некий Магомед-Али, ему 31 год. В его квартире проведен обыск. Утверждается, что россиянин готовил тяжкое преступление вместе с сообщником во Франции.
Комментарии6
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skull__ 22 августа 2018 | 14:11
Говорят, что он неплохо пел...
Отпустите великого певца, сволочи, ведь он никого не убил...:)
Это мыслепреступление, кговавый рейх...
perestarok 22 августа 2018 | 14:18
"В Германии задержали гражданина России, которого подозревают в подготовке теракта с применением взрывчатки
По данным местной прокуратуры, это некий Магомед-Али, ему 31 год. В его квартире проведен обыск…"
Российский гражданин с квартирой в Германии? И явно русский, судя по имени.
seryj_wolk 22 августа 2018 | 14:25
QqЗдесь рфский дух, здесь рфией воняет! Почти, как у классика!
m_doc 22 августа 2018 | 14:31
seryj_wolk: Не кокетничай. Раньше чеченских повстанцев облизывал с ног до головы и нахваливал - мол, вкус и аромат божественный, хочу исчо.
m_doc 22 августа 2018 | 14:26
Почему решили, что он готовил теракт? Мож, он гениальный химик, недооценённый на родине. Опыты проводил, хотел порадовать научными открытиями гостеприимный немецкий народ...
vladislav 22 августа 2018 | 14:33
Портянки-то, портянки как разухабились! Все такие дурачками прикидываются - дескать нет никакой разницы между этим "российским гражданином" и подростками из Нового величия.