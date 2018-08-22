В центре Москвы прошла акция защитников Белого дома в честь дня государственного флага России

Ее участники подняли триколор возле памятника Илье Кричевскому, Владимиру Усову и Дмитрию Комарю, погибшим во время событий августа 1991 года.

Место сбора участников акции традиционно располагалось на «Горбатом мосту» у Белого дома. Большинство из них были участниками событий 27-летней давности, поэтому они вновь обменивались воспоминаниями и обсуждали нынешнюю ситуацию в стране. При этом всего на акцию пришло чуть более 30 человек. По мнению журналиста Николая Ледовских, участвовавшего в защите Белого дома и пришедшего на митинг, такое небольшое число людей пришло из-за того, что прошло уже много времени с тех событий.

Участники акции прошли от «Горбатого моста» к памятнику «Защитникам демократии» на Садовом кольце, не выкрикивая лозунгов. Они звучали уже позже: «Виват, Россия» и «Россия будет свободной». Триколор был поднят под «Патриотическую песню» Михаила Глинки – первый гимн в истории современной России. После этого на небольшом митинге участники защиты Белого дома говорили о победе демократии над большевизмом и рождении новой страны. При этом часто звучали и слова о политических заключенных, которых, по мнению ряда пришедших, не было во время президентства Бориса Ельцина.

Акция, посвященная дню государственного флага России, прошла без происшествий.