В центре Москвы прошла акция защитников Белого дома в честь дня государственного флага России
Ее участники подняли триколор возле памятника Илье Кричевскому, Владимиру Усову и Дмитрию Комарю, погибшим во время событий августа 1991 года.
Место сбора участников акции традиционно располагалось на «Горбатом мосту» у Белого дома. Большинство из них были участниками событий 27-летней давности, поэтому они вновь обменивались воспоминаниями и обсуждали нынешнюю ситуацию в стране. При этом всего на акцию пришло чуть более 30 человек. По мнению журналиста Николая Ледовских, участвовавшего в защите Белого дома и пришедшего на митинг, такое небольшое число людей пришло из-за того, что прошло уже много времени с тех событий.
Участники акции прошли от «Горбатого моста» к памятнику «Защитникам демократии» на Садовом кольце, не выкрикивая лозунгов. Они звучали уже позже: «Виват, Россия» и «Россия будет свободной». Триколор был поднят под «Патриотическую песню» Михаила Глинки – первый гимн в истории современной России. После этого на небольшом митинге участники защиты Белого дома говорили о победе демократии над большевизмом и рождении новой страны. При этом часто звучали и слова о политических заключенных, которых, по мнению ряда пришедших, не было во время президентства Бориса Ельцина.
Акция, посвященная дню государственного флага России, прошла без происшествий.
Комментарии2
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kochar 22 августа 2018 | 14:28
"...После этого на небольшом митинге участники защиты Белого дома говорили о победе демократии над большевизмом и рождении новой страны."
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Всё побеждаем и побеждаем, а этой самой демократии всё нет и нет.
Может поменять всё таки не мебель,а дам.
kolosovsky 22 августа 2018 | 14:55
"... чуть более 30 человек" в богатой и либерально настроенной Москве? Смешно! Просто время этих людей ушло безвозвратно и трудно в этом признаться, даже самим себе...