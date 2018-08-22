Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»
Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции двух прибалтийских государств. Они считают, что важно сохранить память о человеческих потерях тех лет.
Высокопоставленные чиновники представили план возможных действий, в том числе, на уровне ООН. Латвия, в частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро.
На подобные заявления не стоит обращать внимания. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член Думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.
Он добавил, что термин «оккупация» неадекватен, потому что сами республики согласились войти в состав СССР.
Комментарии26
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skull__ 22 августа 2018 | 14:06
Поляки, теперь шпроты...
Видно хорошо живут...
zztop1960 22 августа 2018 | 14:09
Ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш, готовя исследование о временах СССР, нашел в документах Банка Латвии материалы о перечислениях Латвийской ССР в казну Советского союза. Об этом пишет портал Skaties.lv.
"Я был крайне удивлен тем, что все финансовые документы тех времен являются доступными. Когда я их увидел, я понял, что это основа для огромного исследования. Я начал их классифицировать, чтобы понять методику и систему. Оказалось, что доступны все документы с 1946 по 1991 год, до последней копейки", - рассказал Круминьш.
По его словам, конкретные цифры в найденных им отчетах говорят о том, что Латвия не купалась в деньгах, которые давала ей Москва, а наоборот - Латвия внесла в казну СССР больше, чем получила из нее.
"Общий котел, который был собран в Латвии, составлял 85 миллиардов рублей. В бюджет Латвийской ССР ушли 44,3 миллиарда, а в бюджет СССР - 40,6 миллиардов. Часть от этой суммы - 24,7 млрд, вернулась. Разница составила 15,9 миллиардов рублей. Советская пропаганда вообще не говорила о том, что эти 40,6 млрд уходят. Про армию и КГБ они тоже не рассказывали (13,3 млрд рублей)", - говорит исследователь.
Гатис Круминьш также указывает, что сумма, которая уходила в бюджет СССР - гораздо больше той суммы, которая вернулась в бюджет Латвийской ССР.
"Они говорили, что бюджет Латвийской ССР дотируется. Однако нужно понимать, что та сумма, которая уходила, гораздо больше, а та, что вернулась - гораздо меньше", - сказал он.
Копии найденных Круминьшем документов хранятся в архивах в Москве. Исследователь добавил, что знакомые ему историки проверили эти документы и удостоверились в том, что в них фигурируют те же цифры, что и в рижских экземплярах.
skull__ 22 августа 2018 | 14:15
zztop1960: А ничего, что весь СССР вкалывал, чтобы из Прибалтики сделать подобие Европы?
И кстати эти 15 лярдов только России уходили, остальные республики не при чём?
kottigr1 22 августа 2018 | 14:19
skull__: А ничего, что весь СССР вкалывал, чтобы из Прибалтики сделать подобие Европы?
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А разве Прибалтика об этом просила СССР ?.. До советской оккупации Прибалтика итак была Европой, её "подобием" она стала после "советизации"..
skull__ 22 августа 2018 | 14:20
kottigr1: В каком месте она была Европой? Убогая деревня...
zztop1960 22 августа 2018 | 14:25
skull__: Деревней был СССР по сравнению с Прибалтикой. До сих пор в Латвии смеются над жёнами советских офицеров , которые в 1940 году попав в Латвию офигели от обилия товаров , техники и т.д. и купив комбинашки щеголяли по Риге думая что это платья
skull__ 22 августа 2018 | 14:31
zztop1960: Это никак не отменяет того факта, что без СССР Латвия бы убогой сельхоздержавкой, с неграмотным населением, без единого конкуретного завода.
kottigr1 22 августа 2018 | 14:36
skull__: без СССР Латвия бы убогой сельхоздержавкой
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У Вас наверное, в Вашей новейшей Истории Мединского, в Прибалтике и завод «Ноблесснер», на котором строились российские подлодки, вместе с «Русско-Балтийским заводом», где выпускались российские автомобили ещё Путин со Сталиным построили, после штурма Рейхстага ?
zztop1960 22 августа 2018 | 14:41
skull__: В Латвии ещё в 19 веке 95 % населения было грамотным в отличии от России. А заводы и фабрики были , ВЭФ выпускал приёмники , фотоапараты , даже самолёты , в Латвии выпускались легковые и грузовые автомобили Ford Vairogs и т.д.Европейский лидер по производству масла
kottigr1 22 августа 2018 | 14:28
skull__: Если Прибалтика в Российской Империи была убогой деревней, то получается вся остальная Империя была первобытной пещерой ?
zztop1960 22 августа 2018 | 14:35
skull__: Сравнение Эстонии и России https://www.youtube.com/watch?v=xM9G20o4llo
parasuk_ 22 августа 2018 | 14:36
kottigr1: Вообще-то, трибалтика тогда была чем-то вроде украины. Т.е. прокладкой между европой и империей. А с прокладками особо не церемонились. Их покупали, продавали и меняли на что-нибудь в хозяйстве полезное.
kottigr1 22 августа 2018 | 14:43
parasuk_: Наверное Вы правы.. Прокладка между Европой и Азией.. Именно поэтому вся Россия умещалась в один "ярлык"- небольшой кусочек кожи, который дарили и продавали по настраению ордынские властители ?
parasuk_ 22 августа 2018 | 14:49
kottigr1: Кстати, одним из первых за ярлыком в орду прибежал данило галицкий. Долго полировал языком ханские сапоги, называл себя холопом недостойным и выпросил таки, настырный. А потом еще и сам срывал укрепления своих городов чтобы татарским конюхам и золотарям было сподручней злоупотреблять правом первой ночи.
archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 14:20
zztop1960:
" На подобные заявления не стоит обращать внимания. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член Думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков "
мнение этого члена ничего не решает, поскольку вся т.н. Дума состоит из не самостоятельных кнопконажимателей - из марионеток АПы
estamp 22 августа 2018 | 14:24
zztop1960: Ха... бьюсь о заклад, там учтены только прямые перечисления из бюджета СССР в бюджет Латвии. А, напр., прямое финансирование тех или иных объектов из союзного бюджета там не учтено.
parasuk_ 22 августа 2018 | 14:28
zztop1960: Это еще что. Вон на украинде львовский историк мыкола галичанец нашел протоукраинскую клинопись, которую сам же и расшифровал. Так что злобным прибалтийским гномам остается только завистливо курить в сторонке :)
kottigr1 22 августа 2018 | 14:47
parasuk_: Этот миф давно разоблачили видные российские ученые..Ведь всем известно, что русичи уже пахали озимые на мамонтах и строили египетские пирамиды, когда про Киев еще никому не было известно..
parasuk_ 22 августа 2018 | 14:59
kottigr1: Потомкам протоукров на незалежой хохляндии некогда следить за российскими учеными. Они там сейчас бьются над тем, как бы правдоподобней приделать к своим монгольским харям славянскую родословную. Так что лучше почитайте про укро-персидские войны в украинских учебниках истории
protoukrop 22 августа 2018 | 14:20
Если бы не дивизии латышских стрелков, большевики бы власть не взяли и Россию не развалили. Не было бы никакой УССР, БССР. А были бы как и раньше - харьковская, гомельская, одесская, киевская губернии, в составе России. Страшно даже подумать - но и украинцев бы тогда тоже как нации не было. Все были бы русскими, Крым был бы общим, и все жили без санкций богато и счастливо. Посему полагаю необходимым - подать к Латвии иск на 10 триллионов долларов, за решающий вклад в развал Российском Империи долларов. И если добровольно не отдадут - взыскать сколько можно с них взять принудительно.
estamp 22 августа 2018 | 14:28
Латвия, в частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро.
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Имхо, ВСЯ Латвия стоит меньше.
rips4 22 августа 2018 | 14:30
Пускай возвращают все земли, присоединенгые "окупантами", выплачивают компенсации за латышских стрелков всяких, реально разбирают, и выстраивают на новом месте все дома, заводы, порты - в равных долях всем остальгым 12- ти республикам..
Ну хахлы ,малдовашки, и джорджинианцы не нуждаются, и так цэ эуропа, так что девяти республикам.
А потом поговорим..))
estamp 22 августа 2018 | 14:43
rips4: Пускай возвращают все земли, присоединенгые "окупантами",
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Тпрууу... ты ж не горячись. К Латвии и Эстонии ничего не прицепляли. Это Литве дарили Вильно, но еще до вступления в СССР, и Мемель, уже после.
varlam59 22 августа 2018 | 14:41
При "советской оккупации" было столько всего построено в этих прибалтийских странах и люди там жили лучше чем сейчас, что России в пору предъявить этим странам рассчитаться за всё построенное Советским Союзом и заглохнуть с позором.
drgonish 22 августа 2018 | 14:50
Латышские легионы СС вытворяли такое, чего даже чурались делать сами немцы. Русские деревни десятками уничтожали. А ведь они так и не ответили за свои преступления. Попытался СССР окультурить эти дикие земли - пустое - в Риге сегодня чествуют ветеранов этой самой садистской эсэсовской части. И еще требовать что-то смеют...
uryden 22 августа 2018 | 14:59
Вот уже и дети выросли тех, кто в конце 80-х подсчитывал сколько у кого Центр забирал.
А песни всё те же.
С 2019 года ЕС срезает субсидирование прибалтийских тигров, а работать ох как не хочется.