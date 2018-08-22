Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»

Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции двух прибалтийских государств. Они считают, что важно сохранить память о человеческих потерях тех лет.

Высокопоставленные чиновники представили план возможных действий, в том числе, на уровне ООН. Латвия, в частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро.

На подобные заявления не стоит обращать внимания. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член Думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Он добавил, что термин «оккупация» неадекватен, потому что сами республики согласились войти в состав СССР.