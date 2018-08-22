Бывший адвокат Дональда Трампа, Майкл Коэн, признал, что совершал финансовые преступления по поручению президента

Он, в частности, утверждает, что входе предвыборной кампании Трамп дал ему указание заплатить двум женщинам за молчание о якобы имевших место интимных связях с ним.

Коэн должен понести серьезное наказание, — считает федеральный прокурор Манхеттена Роберт Хузами.

Майкл Коэн нарушал закон, но точно так же, как и Дональд Трамп – на это обращает внимание адвокат юриста Ленни Дэвис.

Американские СМИ отмечают, что признания Коэна могут привести к тому, что Трамп окажется причастным к преступлению, предусмотренному федеральным законодательством.

Суд скажет свое мнение позже, но Манафорту грозит длительное тюремное заключение. Чиновник рассчитывал на то, что его оправдают, — рассказал адвокат Кевин Даунинг.

Финансовые нарушения Манафорта вскрылись в ходе расследования российского следа в предвыборной кампании Трампа. После того, как присяжные вынесли свой вердикт, американский президент сказал, что Манафорт хороший человек и ему жаль его.

Дональду Трампу вскоре, видимо, придется столкнуться с большими политическими и юридическими сложностями, — считают западные эксперты.

Обвинительный приговор Полу Манафорту – важная психологическая победа для спецпрокурора Мюллера, расследующего российские связи избирательного штаба Трампа, пишет журнал «Шпигель». – К тому же, чтобы сократить грозящий ему 80-летний срок в тюрьме, Манафорт может пойти на сделку со следствием и передать Роберту Мюллеру дополнительную информацию. Дело бывшего адвоката президента Майкла Коэна так же опасно для Трампа: пока Коэн отрицал факт встречи с российскими агентами в Праге, однако остается вопрос: не пошел ли он уже на крупную сделку с прокуратурой и ФБР?

Газета «Уолл-стрит Джорнал», в свою очередь обращает внимание на то, что за два года расследования ФБР и Конгресса ничто из ставшего достоянием общественности не указывало на так называемый сговор между Россией и Трампом. Издание полагает, что бóльший риск для президента США может представлять заявление Майкла Коэна о выплате ста с лишним тысяч долларов порнозвезде Стефани Клиффорд и признание в том, что он сделал это по указанию президента, отмечает американское издание.

Автор публикации уверен, что для обоснования пересмотра результатов президентских выборов избиратели потребуют более весомые доказательства.