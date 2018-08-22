Бывший адвокат Дональда Трампа, Майкл Коэн, признал, что совершал финансовые преступления по поручению президента
Он, в частности, утверждает, что входе предвыборной кампании Трамп дал ему указание заплатить двум женщинам за молчание о якобы имевших место интимных связях с ним.
Коэн должен понести серьезное наказание, — считает федеральный прокурор Манхеттена Роберт Хузами.
Майкл Коэн нарушал закон, но точно так же, как и Дональд Трамп – на это обращает внимание адвокат юриста Ленни Дэвис.
Американские СМИ отмечают, что признания Коэна могут привести к тому, что Трамп окажется причастным к преступлению, предусмотренному федеральным законодательством.
Суд скажет свое мнение позже, но Манафорту грозит длительное тюремное заключение. Чиновник рассчитывал на то, что его оправдают, — рассказал адвокат Кевин Даунинг.
Финансовые нарушения Манафорта вскрылись в ходе расследования российского следа в предвыборной кампании Трампа. После того, как присяжные вынесли свой вердикт, американский президент сказал, что Манафорт хороший человек и ему жаль его.
Дональду Трампу вскоре, видимо, придется столкнуться с большими политическими и юридическими сложностями, — считают западные эксперты.
Обвинительный приговор Полу Манафорту – важная психологическая победа для спецпрокурора Мюллера, расследующего российские связи избирательного штаба Трампа, пишет журнал «Шпигель». – К тому же, чтобы сократить грозящий ему 80-летний срок в тюрьме, Манафорт может пойти на сделку со следствием и передать Роберту Мюллеру дополнительную информацию. Дело бывшего адвоката президента Майкла Коэна так же опасно для Трампа: пока Коэн отрицал факт встречи с российскими агентами в Праге, однако остается вопрос: не пошел ли он уже на крупную сделку с прокуратурой и ФБР?
Газета «Уолл-стрит Джорнал», в свою очередь обращает внимание на то, что за два года расследования ФБР и Конгресса ничто из ставшего достоянием общественности не указывало на так называемый сговор между Россией и Трампом. Издание полагает, что бóльший риск для президента США может представлять заявление Майкла Коэна о выплате ста с лишним тысяч долларов порнозвезде Стефани Клиффорд и признание в том, что он сделал это по указанию президента, отмечает американское издание.
Автор публикации уверен, что для обоснования пересмотра результатов президентских выборов избиратели потребуют более весомые доказательства.
Комментарии14
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jjuddgge_ddrredd 22 августа 2018 | 14:07
"Эхо" - либералы, поэтому испытывает такую неприязнь к Трампу, что кушать не могут. И тенденциозно подают новости о Трампе. Кормят местную анти-Трамповскую ботву (демшизу и бандерлогов)..))Даже Сонин в блоге здесь признаёт, что ничего не угрожает Трампу, никакой импичмент.
И где сговор с Россией? Грязный коп Мюллер и его банда выглядят жалко. Даже Fake News MSM это признают...
Ждите ноября, когда начнутся расследования против демократов ( братья Подеста, Линч - ген. прокурор при Обаме, за коррупцию, etc).
Импичмент Трампа, о котором так долго мечтала К. Орлова и либерасты всего мира (libtards) - никогда не будет реализован.
Трамп. Он идёт на выборы 2020! В ноябре ожидается #RedWave, никакой "голубой волны" не будет. Рейтинг Трампа РАСТЁТ, по Расмуссен у него уже постоянно от 47% до 51% (а было ниже 40% в прошлом году), а среди РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 88%!! Исторический рекорд в США!
Такого рейтинга не было даже у Рейгана и ни удного президента США - ни у демократа среди демократов, ни у республиканца среди республиканцев.
Трамп прямо пишет в твиттере, что ФБР и DOJ (Мин. Юст и Генпрокуратура в одном флаконе в США) - логово поддонков и воров. Вспомните, что было год назад! Коми, Стрзок etc. Где они? Нет их. Постепенно, постепенно, Трамп избавляется от своих врагов в ФБР\DOJ. Импичмент мог бы состояться в прошлом году, как мечтала К. Орлова и либерасты (libtards), но время упущено безвозвратно давно уже.
После ноября будет снят ничтожество Сешн, а против Розенштайна и грязного копа Мюллера будет начато расследование по Ураниум 1. Сейчас идёт активная артподготовка. Crooked Hillary, это воплощение коррупции, будет таки сидеть на скамье подсудимых. Трамп играет в ДОЛГУЮ. У ннего ещё более двух лет этого президентства и с вероятностью 99% переизберётся в 2020 году. Экономика же прёт и прёт! Индексы Доу-Джонса побили все рекорды, самая низкая безработица 3.4% ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ США.
Трамп покажет Кузькину мать Dems&libtards...хе-хе....
jjuddgge_ddrredd 22 августа 2018 | 14:12
jjuddgge_ddrredd: НЕБОЛЬШОЙ ЛИКБЕЗ ДЛЯ БОТВЫ.
Процедуру можно инициировать, но импичмента не будет. Как в случае с Биллом Клинтоном, например.Не хватит голосов никогда.
А вот crooked Hillary судить будут точно. В суде. А затем Трамп её помилует. Помиловав до этого Манафорта.
jjuddgge_ddrredd 22 августа 2018 | 14:25
jjuddgge_ddrredd: "Эхо" пишет откровенную чушь, вам не стыдно, новостники?
Адвокат Коен НИКОГДА не был в Праге, а тот бред, что был в Fake News по поводу визита в Прагу Коена в рассматриваемый день - давно уже опровергнуто людьми, которые были в этот день с Коеном в каком-то штате, не помню.
Вы вытаскиваете давно опровергнутую новость. Что же такое?
Кто пишет новости об Америке и Трампе? Ленивые пэтэушники?...)))
jjuddgge_ddrredd 22 августа 2018 | 14:25
jjuddgge_ddrredd: "Эхо" пишет откровенную чушь, вам не стыдно, новостники?
Адвокат Коен НИКОГДА не был в Праге, а тот бред, что был в Fake News по поводу визита в Прагу Коена в рассматриваемый день - давно уже опровергнуто людьми, которые были в этот день с Коеном в каком-то штате, не помню.
Вы вытаскиваете давно опровергнутую новость. Что же такое?
Кто пишет новости об Америке и Трампе? Ленивые пэтэушники?...)))
blahovdav 22 августа 2018 | 14:14
jjuddgge_ddrredd: Опять свинопут считает свои опусы достойными публикаций во всех ветках?? Хотя ты прав:Трамп оправдывает все надежды по жесткому траху пьяной, драчливой, неадекватной бабищи с погонялом.., ну, в общем, сам знаешь... И чем больше его будут обвинять в Пиндоссии, тем жестче будет трах .., в общем , ты понял...Хайль Путлер??
jjuddgge_ddrredd 22 августа 2018 | 14:19
blahovdav: Привет, какел)). На тебя грех обижаться.
Твоё же очко травмировано под Илловайском, неоднократно ты варен в котлах на Донбассе, бит в Крыму.
Лечись вазелином, майданутый)))
gonduras_on_colyma 22 августа 2018 | 14:44
jjuddgge_ddrredd: // Лечись вазелином, майданутый))) //
Это говорит представитель нации, хронически встающей с колен?
Ты хоть читаешь, что пишешь, путираст?
// Процедуру можно инициировать, но импичмента не будет. Как в случае с Биллом Клинтоном, например.Не хватит голосов никогда. //
Ты вообще статью читал?
А содержание вкурил хоть немного?
Спецом для таких удодов как ты, сказано, что до импичмента может и не дойти, но начало его процедуры, для чего хватит простого большинства в ПП, даст возможность таскать Трампа на слушания в Когрессе. Где Рыжему придётся отвечать на вопросы под присягой.
Мозг Трампа устроен весьма примитивно, он часто забывает, что говорил или делал вчера.
Плюс его импульсивность и несдержанность - и это всё даёт стопроцентные шансы для задающих вопросы очень быренько загнать клоуна в угол.
Согласие Коэна на сделку со следствием даёт Мюллеру в руки надёжную нить, которая ведёт в клубок.
Дальше, как говаривал Лёлик из БР, вопрос техники, которой Мюллер владеет просто виртуозно.
Если посмотреть ретроспективно, то можно восхищаться мастерством: сперва мелкие деятели вроде Флинна, которые дали показания на крупных как Манафорт и Коэн, и теперь остаётся последний этап, ловля самого крупного зверя.
Вот почему я утверждаю, что вчера стало ясно - Трампу конец.
Это так же очевидно, как и то, что ты мозговой ампутант.
jjuddgge_ddrredd 22 августа 2018 | 14:49
gonduras_on_colyma: Какой ты тупой и злобный - настоящий майданутый скакун-бандерлог. Посмеялся над твоим глуповатым ответом Мне. Продолжай делать высеры, очченнь забавно)))
meteor9 22 августа 2018 | 14:14
Ну по крайней мере Мелании Трамп это уж точно радости не доставляет, все эти порнозвезды. Хорош муженек достался. Зато при больших деньгах.
m_doc 22 августа 2018 | 14:18
meteor9: Действительно. Мог бы в Белом доме хорошенько поискать вторую Монику Левински.
condor00 22 августа 2018 | 14:22
Отсчёт времени (в часах) до добровольной отставки Трампа у самого Трампа, интересно, начался?
putin_itogy 22 августа 2018 | 14:26
ЭТО - ОТСТАВКА!
Это - импичмент!
Трамп - УХОДИ!
makaraksh 22 августа 2018 | 14:50
Трамп посыпался и никто на него никеля не поставит.
А вот наш танцор, сыпется и сыпется, а всё как новенький. Прямо милота.
mavviomi 22 августа 2018 | 14:51
"ничто не указывает на сговор с Россией - глупости и прямая ложь. Как насчет встречи Трампа младшего с Весельницкой и "грязью на Клитон как часть помощи компании Трампа от российского правительства"? Этот вопрос у Мюльпра на крючке и он скоро вылезет рыжему авантюристу боком.
Бил Клинтон чуть не вылетел из белого дома из за дурной Моники Левински. С Коэном Донни вляпался в уголовку и нарушение предвыборного законодательства.
Вчерашний день это большая победа для старичка Мюллера и большая ж. для Трампа.