В Сочи приземлился резервный борт, который доставил пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку в Уфе

Это пришлось сделать из-за загоревшегося двигателя. Таким образом, пассажиры задержались в пути на 6 часов.

Ранее сообщалось, что у самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, летевшего ночным рейсом из Уфы в Сочи, загорелся левый двигатель. Командир принял решение вернуться в аэропорт Уфы, после приземления пассажиров эвакуировали по надувному трапу. Никто не пострадал. Более четверти пассажиров отказались продолжить рейс в Сочи резервным бортом.