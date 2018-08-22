В Сочи приземлился резервный борт, который доставил пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку в Уфе
Это пришлось сделать из-за загоревшегося двигателя. Таким образом, пассажиры задержались в пути на 6 часов.
Ранее сообщалось, что у самолета Ту-204 авиакомпании Red Wings, летевшего ночным рейсом из Уфы в Сочи, загорелся левый двигатель. Командир принял решение вернуться в аэропорт Уфы, после приземления пассажиров эвакуировали по надувному трапу. Никто не пострадал. Более четверти пассажиров отказались продолжить рейс в Сочи резервным бортом.
Комментарии1
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farang 22 августа 2018 | 13:52
Отказавшихся лететь пассажиров с точки зрения психологии можно понять. Но с практической точки зрения такое решение нелогично и ни чем не оправданно.