Суд продлил на три месяца арест бывшему директору компании арендатора торгового центра «Зимняя вишня» Надежде Судденок

Выступая на заседании, Судденок заявила, что в СИЗО у нее начала развиваться болезнь Паркинсона, а также ей необходимо ухаживать за пожилой матерью. Однако, суд посчитал, что женщина может сбежать или воздействовать на свидетелей.

Напомним, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта по официальным данным погибли 60 человек.