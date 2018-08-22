Сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, пройдут проверку на полиграфе

Об этом рассказал адвокат одной из девушек Ярослав Пакулин. Кроме того, по его словам, защита ходатайствовала о проведении сексологической и психолого-психиатрической экспертизы.

Напомним, 27 июля 57-летний Михаил Хачатурян был убит в холле дома, где он жил. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет.