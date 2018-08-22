Сестры Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, пройдут проверку на полиграфе
Об этом рассказал адвокат одной из девушек Ярослав Пакулин. Кроме того, по его словам, защита ходатайствовала о проведении сексологической и психолого-психиатрической экспертизы.
Напомним, 27 июля 57-летний Михаил Хачатурян был убит в холле дома, где он жил. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет.
Комментарии3
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jetsam 22 августа 2018 | 13:59
как-то стухла защита... орали невиновны...
а как пошли факты - надежда обмануть полиграф
только и осталась...
я бы хотел, чтобы озвучили денежные вклады и
недвижимость (и машины) за отцом. тогда сразу
станет ясен мотив....
nikolaitschi 22 августа 2018 | 14:13
Каким же нужно быть папой, чтобы три твои дочки убили тебя своими руками?
nadiama 22 августа 2018 | 14:14
Никогда не поверю, что в современном мире три взрослые тетки под 20 лет, сообща, все вместе, не могли справиться с 60-летним мужиком, и у них не осталось иного выхода, кроме убийства. Одна могла быть в состоянии аффекта, психоза.. наверное, можно что-то сделать в невменяемом состоянии. Но все три , против одного - это конечно же продуманное и намеренное убийство. Кем бы он ни был