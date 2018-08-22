Жена главреда газеты «МК» Павла Гусева требует разделить совместно нажитое имущество и выселить его из квартиры
Жена главного редактора газеты «Московский Комсомолец» Павла Гусева требует разделить совместно нажитое имущество и выселить его из квартиры. Об этом заявляют в Пресненском суде Москвы. Источник ТАСС говорит, что стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей. Ранее назывались другие цифры: так, агентство «Москва» указывает, что речь идет более чем о 30 миллиардах. Среди этого имущества – 11 нежилых помещений в столице, 15 земельных участков в Московской области, квартира и дом в центре Москвы, два жилых дома в Подмосковье, а также доли и акции в уставных капиталах нескольких компаний.
Комментарии12
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abuvgrobu 22 августа 2018 | 13:41
А вот жена Сашки Букашкина, слесаря из автобазы тоже требует разделить совместно нажитое имущество. И ?..
kindman_a 22 августа 2018 | 13:43
Петросян с бывшей нервно курят в сторонке со своими жалкими 1,5 миллиардиками.
А кстати - настоящие журналисты (не лижущие) сколько получают в МК, а?
zemljanka 22 августа 2018 | 13:51
"Рыльце - в пу... "
gordy 22 августа 2018 | 14:08
@Жена главреда газеты «МК» Павла Гусева требует разделить совместно нажитое имущество и выселить его из квартиры@
Цена измены?
tridrikh 22 августа 2018 | 13:43
эм скатилось до сплетен и грязного белья...
nersesov 22 августа 2018 | 14:01
tridrikh: здесь когда-то было что-то другое??
vladislav 22 августа 2018 | 13:46
Ну и на кой черт мне об этом знать?!
liquidsky__ 22 августа 2018 | 13:53
Пол-лярда баксов делят, однако )
redka17 22 августа 2018 | 13:59
Седина в голову, бес в ребро.
ugolnikov 22 августа 2018 | 14:02
Это около 0,5 млрд долл ???!!!
У главвреда газеты тиражом около 0,5 млн шт
И делят по 0,5 от 0,5 .
Вопрос - кому сколько перепадёт ?
А на вид такой тихоня и не подумаешь .
Миллионер !
lesnoj 22 августа 2018 | 14:17
Для сравнения, хоть написали бы, сколько у других главных редакторов имущества?
А то денег нет, денег нет... Деньги есть, только не про нашу честь. И что интересно, пока деньги скапливались, ни у кого не возникало вопросов.
И эти люди нас учат Родину любить.
tinon 22 августа 2018 | 14:33
И эти люди активно участвуют в дележе потенциальных пенсий - кто в ГД, кто в СМИ. Хотя с семейным бюджетом без привлечения общественности разобраться не в состоянии.
Эху-то зачем эти дрязги про чужой жемчуг?!