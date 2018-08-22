@Жена главреда газеты «МК» Павла Гусева требует разделить совместно нажитое имущество и выселить его из квартиры@

Жена главного редактора газеты «Московский Комсомолец» Павла Гусева требует разделить совместно нажитое имущество и выселить его из квартиры. Об этом заявляют в Пресненском суде Москвы. Источник ТАСС говорит, что стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей. Ранее назывались другие цифры: так, агентство «Москва» указывает, что речь идет более чем о 30 миллиардах. Среди этого имущества – 11 нежилых помещений в столице, 15 земельных участков в Московской области, квартира и дом в центре Москвы, два жилых дома в Подмосковье, а также доли и акции в уставных капиталах нескольких компаний.