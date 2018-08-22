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13:34, 22 августа 2018

Латвия и Эстония намерены потребовать от Москвы компенсацию за «советскую оккупацию»

Министры юстиции двух стран приняли совместное заявление на этот счет.

В апреле 2016-го года специально созданная комиссия объявила, что примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии за время ее пребывания в Советском Союзе, составляет 185 миллиардов евро.

Комментарии

31

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tv_victim 22 августа 2018 | 13:36

В конец свихнулись!

kindman_a 22 августа 2018 | 13:40

Здесь бы я посоветовал tv_victim писать "в конец" вместе, а также не лезть в те дела, которые ему далеки, даже если за это платят 11=80.

patrikk_1 22 августа 2018 | 13:45

Латвия и Эстония намерены потребовать от Москвы компенсацию за «советскую оккупацию»...

Вы кому баки заколачиваете, это что ещё за оккупация, когда вы пользовались всеми правами гражданина Советского Союза, наравне со всеми получали зарплаты, пенсии, стипендии... вы избирались во все органы власти и голосовали на всех выборах, когда на вас работала вся страна, чтобы построить в ваших аграрных провинциях детские сады, школы, институты, университеты, больницы, заводы, аэропорты... Сколько в Прибалтике было газовых плит и колонок, до присоединения этих территорий к СССР - ноль?

edyunia 22 августа 2018 | 13:53

patrikk_1: \\вы пользовались всеми правами гражданина Советского Союза\\
Патрикей, права гражданина любой из стран Западной Европы несоизмеримые по сравнению с совдепией.

testmeter 22 августа 2018 | 13:56

patrikk_1: Ты в тюрьме тоже будешь пользоваться равными правами со всеми другими зэками. Добро пожаловать, товарищ...

sg97 22 августа 2018 | 14:02

patrikk_1:
Зачем вы объясняете этим холуям?? Это проплаченные ублюдки, получившие команду фас от господина все равно никога не поймут простой вещи. Вернее опровергнуть ее не смогут. Во время "оккупации" население шпротландии росло как на дрожжах, а сейчас они вымирают ударными темпами. А литва еще и самовыпиливается, занимая первое место по самоубийствам. Пусть дохнут себе, а кидманов всяких шлите на куй..

edyunia 22 августа 2018 | 14:06

sg97: \\Зачем вы объясняете этим холуям??\\
Прикольно, два тролля находятся в одном помещении, но общаются через сайт и на "вы".

testmeter 22 августа 2018 | 13:42

tv_victim: Эттт точно... Россися съехали на всю голову. Могли бы жить с бывшими союзными республиками мирно, дружно и взаимовыгодно. Так нет, понадобилось всех "освобождать". Ну нате, получайте. Это еще только самое начало

m404 22 августа 2018 | 14:06

testmeter: убогий,сколько лет ещё одни и те же угрозы под копирку штамповать будете?

protoukrop 22 августа 2018 | 14:06

testmeter: Так это Россия не захотела жить мирно, дружно, взаимовыгодно?? Россию при либерали Ельцине как раз и начали пинать все кому нипопадя, в том числе вот эти карликовые Латвии и Эстонии. Выбрали шакалы тот момент когда Россия была самая ослабленная, и в НАТО вступили, и цены на доступ к морским портам до небес взвинтили, хотя все эти порты строились русскими, и за счет РСФСР. А о том, что из русских в этих недореспубликах сделали - бесправных неграждан, чего нет вообще ни в одной стране мира - я вообще молчу. Мелкие пакостные паразитические фашисткие государства.

severnaj 22 августа 2018 | 13:47

tv_victim: А это чтоб впредь неповадно было. Что бы сначала думали, чт потом смогут ли распплатиться. Так же будет и с Крымом, не сомневайтесь.

nersesov 22 августа 2018 | 13:57

severnaj: мы не сомневаемся, что хохлы будут требовать компенсацию даже за присоединение к России в 1654 году. Ну, ответ вы уже знаете ..

testmeter 22 августа 2018 | 14:09

nersesov: Вообще-то, в 1654 году никакой России не было-с. С 13-го по 17-й век эта территория называлась сначала Улусом Джучи, а потом Московией, товарищ. Название "Россия" придумали только при Петре-I, скрымздив таким образом совершенно не принадлежащее этим угро-монголам название Руси

nersesov 22 августа 2018 | 14:35

testmeter: спасибо за информацию, но, тем не менее, ответ на все ваши требования компенсации вы уже знаете...

midnightblues 22 августа 2018 | 13:53

tv_victim: Ну-в общем идея правильная
Если бы не одно НО
Латышские стрелки сами участвовали в преступлениях большевиков
Тогда нравилось
Потом нет
Вы как-то уж определитесь

edyunia 22 августа 2018 | 14:02

midnightblues: \\Вы как-то уж определитесь\\
Сколько русских воевало за Das Dritte Reich? Передать РФию германцам.

testmeter 22 августа 2018 | 14:13

midnightblues: Ага... А в "освобождении" Крыма и Донбасса принимали активное участие "местное ополчение", известное также под названием "зеленые человечки", они же "ихтамнеты"

master_superanalitik 22 августа 2018 | 14:02

tv_victim:
Территории Латвии и Эстонии были в свое время выкуплены русскими у шведов. А потому латыши и эстонцы должны России по гроб жизни. И когда настанет момент возвращения этих территорий в родную гавань, то латыши и эстонцы должны будут отработать за все пакости против России на стройках Сибири и Дальнего Востока бесплатно.

kottigr1 22 августа 2018 | 13:38

При одинаковых расходах на содержание жилья и ЖКХ..
Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 676 евро.
Средняя заработная плата россиян упала ниже 424 евро в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае.
В РФ минимальная зарплата составляет 11 163 рублей, что в евро где-то около - 144 евро. В Латвии - это 370 евро.
370 евро и 130 евро - огромная разница. В Латвии люди богаче россиян в три раза !

Раньше запутинцы кивали на помощь ЕС якобы за счет которой существовала Латвия, но в общем бюджете Латвии дотации из Брюсселя давным давно занимают исчезающе малую цифру.. Латвия давно научилась жить на свои..
Бюджет Латвии на 2017 год. В 2017 году доходы консолидированного госбюджета запланированы на уровне 8,066 млрд евро, расходы — 8,367 млрд евро. Если учесть, что Латвия сама платит взносы в бюджет ЕС, причем весьма не слабые.. Получается, что Латвия прекрасно справится и без помощи ЕС.

Как Путину удалось в Великой и сырьевой РФ сделать так, что россияне являются нищими даже в сравнении с жителями Латвии у которой нет нефти, газа, алмазов.. !?
Почему про все невиданные успехи и Величие путинской России можно услышать только лишь в "патриотических" анекдотах и невозможно посмотреть на них в реальности ?

vasyaz 22 августа 2018 | 13:48

kottigr1: во-первых в России никто, или практически никто не получает минималку, так что делать на основе минималки вывод кто кого во сколько раз богаче - глупость. Да и вообще, живут прибалты небогато, вот миллиарды и хотят.

kottigr1 22 августа 2018 | 14:00

vasyaz: во-первых в России никто, или практически никто не получает минималку
--------------------------------------------------------------
У Вас проблемы с русским языком ?
"Средняя нетто-зарплата (зарплата после уплаты налогов) в Латвии составляет - 676 евро.
Средняя заработная плата россиян упала ниже 424 евро в месяц, опустившись ниже уровня средней зарплаты в Китае. "

raffal 22 августа 2018 | 14:01

vasyaz: во-первых в России никто, или практически никто не получает минималку.....
_____________________
Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец: "Почти 5 миллионов человек в России получают заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда МРОТ"
А законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума только разрабатывается. Анализируйте эти два сообщения сами.
_____________________
vasyaz: и вообще, живут прибалты небогато
_____________________
Верно, небогато. А перед аннексией "ссср", та же Эстония жила не хуже своей родственницы страны Суоми. Именно полувековая советская оккупация задержала развитие стран Балтии.

midnightblues 22 августа 2018 | 13:55

kottigr1: К слову,в первую очередь в компенсации от быдлобольшевиков должны потребовать русские

abuvgrobu 22 августа 2018 | 13:39

Вот любят деньги западные политики. Уважают частную собственность (местами). Но ведь эту территорию Россия не завоёвывала, а банально купила в 1721 году за 2 миллиона ефимок (серебро), по нынешнему курсу - 350 млрд. долларов. Купила по Ништадскому договору у шведской королевы Ульрики Элеоноры. И договор у нас имеется. Может они нам деньги вернут для начала?)))

kindman_a 22 августа 2018 | 13:45

abuvgrobu:

Готовь исковое заявление в Бассманный суд - дело верное, сынок!

skull__ 22 августа 2018 | 13:43

Шо у прибалтийских вымиратов деньжата позаканчивались? Ай ай ай.
У трампа отсосать не получилось, решили по другому деньжат поиметь?
Вообще то РИ их купила у шведов в свое время...может пора потребовать с них эту сумму по нынешнему курсу?

edyunia 22 августа 2018 | 13:49

skull__: \\Вообще то РИ их купила у шведов\\
А шведы где их приобрели?
К стати, московит, а вы когда монголам занесёте, на счётчике ведь уже не мало?

skull__ 22 августа 2018 | 13:58

edyunia: Нехай приходят, всем отсыпем...

edyunia 22 августа 2018 | 14:04

skull__: \\Нехай приходят, всем отсыпем...\\
Смотри рассыпешься.

nanarovsky 22 августа 2018 | 13:45

На шпротах мноха не заработаешь. Фся молодёжь по европам разбежалась...

koleg197 22 августа 2018 | 14:01

а сколько они должны за создание промышленности?

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