В Берлине задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке преступления с применением взрывчатки
Прокуратура Германии приводит имя и возраст подозреваемого – Магомед-Али, ему 31 год. Сайт немецкого журнала Шпигель со ссылкой на источники сообщает, что Магомед-Али – это исламист из Чечни.
Комментарии25
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kottigr1 22 августа 2018 | 13:35
Наверное теперь какой нибудь чеченский майор ФСБ или ГРУ уже долго не станет полковником.. Хотя лет через 20-ть, на свободу с чистой совестью...
patrikk_1 22 августа 2018 | 13:38
Сайт немецкого журнала Шпигель со ссылкой на источники сообщает, что Магомед-Али – это исламист из Чечни...
Почти все террористы с поясами шахидов - это гомосексуалисты которых приютили европейские страны, по милости Е.Милашиной с Д.Муратовым.
zemljanka 22 августа 2018 | 13:46
Эхо двух чеченских войн.
Результат правления приемного сына царя 21 века...
alexsokol777 22 августа 2018 | 13:53
zemljanka:
Очередной политузник, жертва Путинского режима, педик с кастрюлькой на голове!
kit07_12 22 августа 2018 | 13:55
zemljanka: //Эхо двух чеченских войн. //
А почему оно в Германии-то отзывается, это эхо чеченских войн?
Кто заставлял немцев давать у себя приют всякому недобитому исламистскому дерьму из Чечни?
kit07_12 22 августа 2018 | 13:49
patrikk_1: Это чеченский "повстанец", воевавший в Чечне против федералов, потом бежавший оттуда из-за притеснений кадыровцев, которые, злобные собаки, взяли моду (у евреев переняли, наверное) сносить дома родственников террористов.
И вот заботливые гейропейцы приютили этого свободолюбивого горца, ну а он их хотел отблагодарить, как у них водится...
kottigr1 22 августа 2018 | 13:50
patrikk_1: Наверное так.. А те гомосексуалисты которых не приютили европейские страны теперь переизберают себя в президенты РФ и поигрывают чемоданчиком с красной кнопкой..
m_doc 22 августа 2018 | 14:02
kottigr1: Тебя недавно по башке не били? Правда, ты и прежде умищем не блистал, но теперь уж как-то совсем оскотинился... в хорошем смысле этого слова:))
kottigr1 22 августа 2018 | 14:11
m_doc: Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил Владимиру Путину пододеяльник. На пододеяльнике вышиты Берлускони и Путин. Берлускони прилетел в Сочи и лично вручил пододеяльник Путину. Незадолго до этого Путин подарил своему итальянскому другу двуспальную кровать.
А что остается делать брошенным женами и подругами старым холостякам, кроме как дарить друг-другу скромные подарки ?
Вот и как Вы думаете после этого.. Не гей ли Путин ?
m_doc 22 августа 2018 | 14:15
kottigr1: Ты не понял. Это из серии "Ленин с нами":)))
kottigr1 22 августа 2018 | 14:21
m_doc: Уверен, что с Вами не только Ленин, но и Наполеон..
m_doc 22 августа 2018 | 14:22
kottigr1: А куда ж вы денетесь?:)))
neva27 22 августа 2018 | 13:41
kottigr1: Путин же предупреждал: если не будете со мной дружить, то теракты у вас не прекратятся.
m_doc 22 августа 2018 | 13:44
neva27: Во полудурков-то повылезло...
master_superanalitik 22 августа 2018 | 13:57
kottigr1:
Вне всякого сомнения Магомед-Али - это российский либеральный большевик, который хотел устроить в Германии провокацию и тем самым подставить Россию. Точно также поступали ленинские большевики, когда было организовано нападение на посольство Германии и убийство посла Вильгельма фон Мирбаха, которое произошло 6 июля 1918 года в Москве. У ленинских большевиков и нынешних либеральных большевиков много общего. И те и другие выступали и выступают за поражение России в любой войне с любым противником.
skull__ 22 августа 2018 | 13:37
Интересно в Германию он как попал?
Как невиновно преследуемый Кадыровым? А потом этот эльф терракт решил устроить?
Европа сроду давала убежище всякому дерьму, по которым тюряга плачет...
y3emen1 22 августа 2018 | 13:47
skull__: наверное от хора казаков потерялся
allja 22 августа 2018 | 13:59
y3emen1: так это православный казах, чеченец, или из ФСО?
avp235 22 августа 2018 | 13:37
Гражданин России Магомед-Али - это недоразумение.
m_doc 22 августа 2018 | 13:42
avp235: С чего это вдруг?
petrovich_spb 22 августа 2018 | 13:42
Нормальные страны отделились от России, средневековые присоединились.
И теперь весь мир по праву называет Магомеда-Али террористом из России.
kit07_12 22 августа 2018 | 13:51
petrovich_spb: Я стесняюсь спросить, а с какого перепугу немецкое правительство дало вид на жительство этому террористу из России с типично русским именем Магомед-Али? Их Путин заставил это сделать?
abuvgrobu 22 августа 2018 | 13:49
Таки хочу заметить, что если бы гражданин России Магомед-Али С. совершил абсолютно те же действия, но не в Берлине, а в Москве, то наша либеральная журналистская братия сейчас бы называла его не русским террористом, а «мужественным северокавказским повстанцем, смело сражающимся с кровавым путинским режЫмом». А неполживые правозащитники уже стояли бы на Лубянке с плакатиками «Свободу жертве гэбэшных провокаций - неувиновному Магомеду-Али!»
poster6996 22 августа 2018 | 13:49
А где опровержения акдЭмика?
drgonish 22 августа 2018 | 13:49
Отпустите художника, нелюди!