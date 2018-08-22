"Жена главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество"

Жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество.

Как стало известно ТАСС, заседание в Пресненском суде состоится завтра. Оно пройдет в закрытом режиме. По некоторым данным, общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей.