Жена главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество
Жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество.
Как стало известно ТАСС, заседание в Пресненском суде состоится завтра. Оно пройдет в закрытом режиме. По некоторым данным, общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ivor_vv 22 августа 2018 | 13:09
если ресурсной стране много людей очень нищих, то будет и мало людей, но очень богатых
gordy 22 августа 2018 | 13:15
"Жена главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество"
Молодая?
tv_victim 22 августа 2018 | 13:13
Живут же люди! А вот оформлять брак - ни в коем случае нельзя! Кто знает, вдруг разбогатеешь, а тут ни с того, ни с сего половину отдавать.... Нафиг надо!
dwon 22 августа 2018 | 13:13
Вот это Паша дёрнул бабла. Такое даже Петросяну не снилось.
alik1946 22 августа 2018 | 13:26
dwon: Огласите весь список добра, пожалуйста...