Грузия подала в Страсбургский суд третий иск против России
Он касается фактов массовых притеснений грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, и практики задержания граждан Грузии на оккупационной линии.
В Тбилиси требуют, чтобы суд установил ответственность России за нарушение Европейской конвенции о защите прав человека.
Напомним, что ранее Европейский суд принял решение в пользу Грузии по иску, который касался массовой депортации грузин из России. Еще один иск, который касается войны в августе 2008 года, еще находится на рассмотрении.
Комментарии3
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boooben 22 августа 2018 | 13:07
Танцоры бы за яйца - и прямо в Гаагу, на скамью.
patrikk_1 22 августа 2018 | 13:14
Он касается фактов массовых притеснений грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, и практики задержания граждан Грузии на оккупационной линии...
Это всё равно, как если бы нацисты подали встречный иск в Нюренбергском суде, против действий Красной армии, местных партизан и войск союзников.
sg97 22 августа 2018 | 13:23
boooben:
У нас в соседнем доме алкаш живет один. Вообще тупой.. Может чуть умнее тебя. Так он как нажрется, сядет на скамеечке и мечтает "Ща бы Анджелину Джоди.. ЗА жопу, да на кровать.." И ты мечтай, болезный. Вот сразу легче будет. Может присты\упы реже будут. Мечтай, мечтай.. Только не руками, а то монитор забрызгаешь!!