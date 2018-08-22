Грузия подала в Страсбургский суд третий иск против России

Он касается фактов массовых притеснений грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, и практики задержания граждан Грузии на оккупационной линии.

В Тбилиси требуют, чтобы суд установил ответственность России за нарушение Европейской конвенции о защите прав человека.

Напомним, что ранее Европейский суд принял решение в пользу Грузии по иску, который касался массовой депортации грузин из России. Еще один иск, который касается войны в августе 2008 года, еще находится на рассмотрении.