Присяжные экс-бывшего главу предвыборного штаба Трампа, Манафорта, виновным в финансовых преступлениях
Присяжные признали бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, виновным в финансовых преступлениях. Они сочли, что, по крайней мере, пять эпизодов уклонения от уплаты налога, доказаны.
Манафорт является одним из главных фигурантов расследования о связях окружения Дональда Трампа с Россией и предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.
Одновременно бывший адвокат президента США Майкл Коэн, которого также обвиняют в мошенничестве, заключил сделку со следствием. Американские СМИ полагают, что возможно, юрист дал согласие сотрудничать по другим делам.
Комментарии2
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jjuddgge_ddrredd 22 августа 2018 | 13:12
И где сговор с Россией? Грязный коп Мюллер и его банда выглядят жалко. Даже Fake News MSM это признают...
Импичмент Трампа, о котором так долго мечтала К. Орлова и либерасты всего мира (libtards) - никогда не будет реализован. Процедуру можно инициировать, но импичмента не будет. Как в случае с Биллом Клинтоном, например. Процедура тогда была начата, но голосов не хватило. И Б. Клинтон спокойно досидел до конца срока, учредив коррупционную помойку Америки - Клинтон Фаундейшн....хе-хе.
Но в случае с Трампом всё будет по-другому! Он идёт на выборы 2020! В ноябре ожидается #RedWave, никакой "голубой волны" не будет. Рейтинг Трампа РАСТЁТ, по Расмуссен у него уже постоянно от 47% до 51% (а было ниже 40% в прошлом году), а среди РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 88%!! Исторический рекорд в США!
Такого рейтинга не было даже у Рейгана и ни удного президента США - ни у демократа среди демократов, ни у республиканца среди республиканцев.
Трамп прямо пишет в твиттере, что ФБР и DOJ (Мин. Юст и Генпрокуратура в одном флаконе в США) - логово поддонков и воров. Вспомните, что было год назад! Коми, Стрзок etc. Где они, Нет их. Постепенно, постепенно, Трамп избавляется от своих врагов в ФБР\DOJ. Импичмент мог бы состояться в прошлом году, как мечтала К. Орлова и либерасты (libtards), но время упущено безвозвратно давно уже.
После ноября будет снят ничтожество Сешн, а против Розенштайна и грязного копа Мюллера будет начато расследование по Ураниум 1. Сейчас идёт активная артподготовка. Crooked Hillary, это воплощение коррупции, будет таки сидеть на скамье подсудимых. Трамп играет в ДОЛГУЮ. У ннего ещё более двух лет этого президентства и с вероятностью 99% переизберётся в 2020 году. Экономика же прёт и прёт! Индексы Доу-Джонса побили все рекорды, самая низкая безработица 3.4% ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ США.
Трамп покажет Кузькину мать Dems&libtards...хе-хе.....
leshiy_13 22 августа 2018 | 13:16
jjuddgge_ddrredd: Пока Кузькину мать он России показывает...