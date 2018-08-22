Американский суд отказал совладельцам «Альфа-банка» в иске о клевете из-за так называемого «русского досье Трампа»

Бизнесмены больше не смогут подать подобную жалобу в будущем.

Миллиардеры Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан утверждают, что их ложно обвинили в преступной деятельности и сотрудничестве с Кремлем в попытке повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Соответствующие обвинения в адрес российских предпринимателей были выдвинуты в докладе британской компании Orbis Business Intelligence Limited. Документ составил бывший разведчик Кристофер Стил.

В тексте говорится о том, что совладельцы «Альфа-банка» состоят в хороших отношениях с президентом Владимиром Путиным и консультируют его по вопросам внешней политики. Он же в ответ якобы помогает решать бизнес-вопросы миллиардеров. Ссылаясь на анонимные источники Стил также писал, что Дональд Трамп действовал в сговоре с российскими официальными лицами. Авен, Фридман и Хан назвали доклад «американской политической операцией», а себя и «Альфа-банк» — пострадавшими. По их мнению, содержание документа не было проверено должным образом.

По данным американских СМИ за доклад заплатил штаб Хилари Клинтон. Трамп и его окружение неоднократно называли сведения, приведенные в документе «полностью вымышленными».