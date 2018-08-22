В Берлине задержан россиянин, которого подозревают в подготовке теракта
Мужчина может быть связан с экстремистами во Франции, сообщает «Интерфакс».
Подозреваемого по данным прокуратуры Германии зовут Магомед-Али. Фамилия его не называется. Ему 31 год. Выходцу из России вменяют подготовку нескольких преступлений, в том числе с использованием взрывчатки, которые угрожали безопасности государства, отмечают в ведомстве. Россиянин по версии следствия состоял в сговоре с ранее арестованным во Франции мужчиной, которого обвиняют в попытке устроить взрыв в Марселе накануне выборов президента Франции весной прошлого года. В этом ему должен был помочь некий сообщник.
При задержании у Клемана Б он по данным французской полиции разделял взгляды исламских радикалов — нашли несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма перекиси ацетона. Позже силовики вышли на Магомеда-али и затем им уже занялись немецкие спецслужбы. Операцию провело спецподразделение федеральной уголовной полиции Германии. Сейчас обыскивают квартиру подозреваемого, приводит Интерфакс заявление пресс-службы немецкой генпрокуратуры. В его квартире нашли компоненты взрывчатки.
Решение об аресте россиянина суд примет завтра.
Комментарии9
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indeezjoe 22 августа 2018 | 13:04
А во Франции уже давно сидит под замком страшный террорист-россиянин Павленский...
Кстати, надо проверить, может этот Магомед-Али режиссер? Пусть срочно объявляет голодовку!...
;-))
patrikk_1 22 августа 2018 | 13:06
Подозреваемого по данным прокуратуры Германии зовут Магомед-Али. Фамилия его не называется...
Если это чеченский лесбиян, то скажите спасибо Елене Милашиной и Диме Муратову, которые придумали мульку про тайные ЛГБТ-тюрьмы.
ugas 22 августа 2018 | 13:10
indeezjoe: Гордитесь своим идиотизмом?
sg97 22 августа 2018 | 13:15
ugas:
У вас научились. Тут полно дебилов, колторые сенцова называют режиссером и на одном этом основании требуют его опустить, а заодно и всех скаклов из тюрем России. Почему вы такие двуличные мрази, хомячки?
Вы и про Павленского тут визжали что это честь-ум-совесть эпохи. А как франки его закрыли, так сразу языки в жопу позасовывали ))) Что случилось то, лицемеры трусливые???
Так что заткнись и не вякай тут
dorin1987 22 августа 2018 | 13:16
ugas: Судя по всему - наслаждается. Вот и разница между режимом царька РФ и нормальной страной. В РФ - сажают за мыслепреступление гражданина чужой страны на территории аннексированной у чужой страны, во Франции - гражданина чужой страны с оружием и связями...
compare 22 августа 2018 | 13:26
ugas: конечно гордится,ибо по своей малообразованности,он этот идиотизм считает своим достоинством,отличающим его от всех "нехолопов"..
kottigr1 22 августа 2018 | 13:11
indeezjoe: Наверное теперь какой нибудь майор ФСБ или ГРУ уже долго не станет полковником.. Хотя лет через 20-ть...
drgonish 22 августа 2018 | 13:19
[Подозреваемого по данным прокуратуры Германии зовут Магомед-Али. ]
Не режиссер-ли?
norgemann 22 августа 2018 | 13:22
Вся Европа да и Штаты еще недавно напринимала кучу чеченских "беженцев". Теперь эти беженцы там начинают устраивать теракты. Как вам такая благодарность?