В Берлине задержан россиянин, которого подозревают в подготовке теракта

Мужчина может быть связан с экстремистами во Франции, сообщает «Интерфакс».

Подозреваемого по данным прокуратуры Германии зовут Магомед-Али. Фамилия его не называется. Ему 31 год. Выходцу из России вменяют подготовку нескольких преступлений, в том числе с использованием взрывчатки, которые угрожали безопасности государства, отмечают в ведомстве. Россиянин по версии следствия состоял в сговоре с ранее арестованным во Франции мужчиной, которого обвиняют в попытке устроить взрыв в Марселе накануне выборов президента Франции весной прошлого года. В этом ему должен был помочь некий сообщник.

При задержании у Клемана Б он по данным французской полиции разделял взгляды исламских радикалов — нашли несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма перекиси ацетона. Позже силовики вышли на Магомеда-али и затем им уже занялись немецкие спецслужбы. Операцию провело спецподразделение федеральной уголовной полиции Германии. Сейчас обыскивают квартиру подозреваемого, приводит Интерфакс заявление пресс-службы немецкой генпрокуратуры. В его квартире нашли компоненты взрывчатки.

Решение об аресте россиянина суд примет завтра.