Жена главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество
Жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество.
Как стало известно ТАСС, заседание в Пресненском суде состоится завтра. Оно пройдет в закрытом режиме. По некоторым данным, общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей.
Комментарии24
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johnbmw Евгений Большаков 22 августа 2018 | 12:37
"... всё, что нажито НЕПОСИЛЬНЫМ трудом"(С)СЗЧ
danko1 22 августа 2018 | 12:42
johnbmw: Когда говорят о росте доходов россиян, то это не только ворьё приближенное к Кремлю, но и другие.
Как они повышают СРЕДНИЙ уровень жизни нищих россиян.
ltvjrhfn2 22 августа 2018 | 12:51
хм, это годовой бюджет не самого маленького субъекта российского федерации. Сколь же тогда у Веника?
alladinov 22 августа 2018 | 12:52
МК и Гусев могут нравиться, могут не нравиться, но деятельность Гусева была настолько в течение 30 лет успешной и крутой, его продукция пользовалась настолько большим реальным спросом, что меня лично совершенно не удивляют и уж тем более не возмущают заработанные (повторяю: заработанные) им деньги. Как и деньги Петросяна, впрочем. А вот ролдугинские-шуваловские-неверовские почему-то и удивляют, и возмущают. К чему бы это?
vezdehod 22 августа 2018 | 12:51
"Московский Комсомолец" Гусев обязан поступить благородно и оставить своей возлюбленной, всё своё имущество. Так поступил бы Павка Корчагин.
eniro 22 августа 2018 | 13:00
vezdehod: А ведь были у Павлика варианты... От преферансных "уйти за свои", до "съедена акулой на Сейшелах во время продолжительного отдыха"...
polsan 22 августа 2018 | 12:40
Всё что нажито непосильным трудом комсомольцем Павлом взять и поделить?! ))
Комсомольцы так просто свои миллиарды не отдадут! ))
platonnekafrin 22 августа 2018 | 12:41
27 милли ... ардов... Двадцать семь лет наживали совместно - по миллиарду в год еле-еле выходило. Сами понимаете, кто ж после этакой "наживы" захочет жить с главвредом?! Делить, делить, делить! (в закрытом заседании, конечно!)
indeezjoe 22 августа 2018 | 12:42
27 ярдов!... Олигархи обзавидовались...
После этого с трудом верится байкам о бедных журналистах, неполживо и бескорыстно несущих в мир правду, правду и ничего кроме правды...
;-))
citizeneco 22 августа 2018 | 12:44
Можно сказать, что скандальный развод Петросяна – это его удачная юмореска, которая пошла в массы.
johnbmw Евгений Большаков 22 августа 2018 | 12:46
citizeneco: Первая мысль была такой же! :-)))
citizeneco 22 августа 2018 | 12:49
johnbmw: Всегда приятно находить единомышленников :))
kochar 22 августа 2018 | 12:46
Ни хрена себе .Чай не последнее.
Где налоговая,где все остальные ? Так должна быть очередь...
indeezjoe 22 августа 2018 | 13:00
kochar: Диме Быкову, как заслуженному колумнисту МК надо подать на алименты...
;-))
yralez 22 августа 2018 | 12:52
Нажитое бюджетное имущество впрок не идет......начинается шляхетство и шлюхетство.
ivar1964 22 августа 2018 | 12:54
Однако комсомольцы нонеча пошли!
dnepr_ua 22 августа 2018 | 12:55
"Совсем сбесились старые кошёлки.Дырявое корыто им,пионерский галстук и попутный ветер в жопу.Фсё!"( Петросян,Гусев и т.п.)))))))
timber_head 22 августа 2018 | 12:58
Ну, сама по себе новость о суде выеденного яйца не стоит - раздел имущества супругов после развода судом это обычное дело с советских времен. А вот происхождение 27 миллиардов (из которых половину, причем, на совершенно законных основаниях получит жена и будет ими легально владеть) интересно бы уточнить. Что-то мне подсказывает, что этот "настоящий комсомолец" с советских времен Паша черта с два сумеет его объяснить. Потому что все "по зернышку", "борзыми щенками за небольшие услуги правильным людям". Не, ну и за правильную политическую позицию - кто наверху, тому и лижет - тоже не обижали, конечно.
rvs_68 22 августа 2018 | 13:07
timber_head: " Потому что все "по зернышку", "борзыми щенками за небольшие услуги правильным людям"."
ИМХО: Я думаю, что у Гусева все чисто... Платежами за рекламу (доходами от нее) можно все оправдать... Ну и "операции с ценными бумагами и прочими активами" в течении двух десятков лет....
Одно дело - седина в бороду...
А другое дело - то, что развод может быть и бизнес-операцией: страховкой от случая, когда МК кому-то приглянулся...
;-)
hiryrg 22 августа 2018 | 12:59
Вот те на! Откуда столько?
kryimzdick 22 августа 2018 | 13:03
Мы сегодня петросяним, мы сегодня фестивалим)))
ed10075 22 августа 2018 | 13:16
Оказывается, работать в комсомольце весьма прибыльное дело!
liquidsky__ 22 августа 2018 | 13:17
"общая стоимость оспариваемого имущества превышает 27 миллиардов рублей."
И эти люди запрещают нам ковырятся в носу?! (с) ))
nikolaitschi 22 августа 2018 | 13:23
Деньги зло. Если они не бизнес, то передай их супруге и дели с ней потом только улыбки внуков. Сам пробовал. Здорово!