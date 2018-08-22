Федеральная служба безопасности проводит обыски в офисе ГУП «Петербургский метрополитен»
Оперативники ищут улики по делу о мошенничестве.
Следствие интересуется поставкой контрафактной продукции для нужд Метрополитена. О чём именно идёт речь, в сообщении ФСБ не уточняется. Помимо офиса ГУПа, сотрудники спецслужб пришли утром в подрядные организации и в квартиры к подозреваемым. Их имена также пока не называют. Напомню, в отношении главы «Петербургского метрополитена» Владимира Гарюгина весной возбудили дело о превышении должностных полномочий. Следственный комитет возобновил расследование о переплате ГУПом за фундамент вестибюля станции «Адмиралтейская». По версии следствия, метрополитен потратил на полмиллиарда больше, чем он стоил. Ранее аналогичное дело в отношении Гарюгина закрыли, так как городские власти отказались считать себя потерпевшей стороной, а арбитражный суд постановил, что нарушений не было.
Связаться с пресс-службой петербургского метрополитена или самим Гарюгиным нам не удалось. Телефоны выключены.
Комментарии3
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yralez 22 августа 2018 | 12:34
Ищут пожарные
ищет полиция
парня плешивого
.не может найти
eniro 22 августа 2018 | 12:48
А шо? Не , так это нормально. Заходють и ишшут улики по подозрению в том, что...(ой, да какая разница в чем)-просто деньги надоть...
vladimirgornitsky 22 августа 2018 | 13:08
То есть украсть полмиллиарда для руководства метрополитена - это превышение должностных полномочий. Сколько же им дозволяется украсть без такого превышения.
В принципе все правильно. Во всем должен быть порядок, в том числе и в воровстве. Воровать должны по чину. Если каждый будет тащить столько, сколько сможет унести, будет полная анархия.