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12:31, 22 августа 2018

Федеральная служба безопасности проводит обыски в офисе ГУП «Петербургский метрополитен»

Оперативники ищут улики по делу о мошенничестве.

Следствие интересуется поставкой контрафактной продукции для нужд Метрополитена. О чём именно идёт речь, в сообщении ФСБ не уточняется. Помимо офиса ГУПа, сотрудники спецслужб пришли утром в подрядные организации и в квартиры к подозреваемым. Их имена также пока не называют. Напомню, в отношении главы «Петербургского метрополитена» Владимира Гарюгина весной возбудили дело о превышении должностных полномочий. Следственный комитет возобновил расследование о переплате ГУПом за фундамент вестибюля станции «Адмиралтейская». По версии следствия, метрополитен потратил на полмиллиарда больше, чем он стоил. Ранее аналогичное дело в отношении Гарюгина закрыли, так как городские власти отказались считать себя потерпевшей стороной, а арбитражный суд постановил, что нарушений не было.

Связаться с пресс-службой петербургского метрополитена или самим Гарюгиным нам не удалось. Телефоны выключены.

Комментарии

3

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yralez 22 августа 2018 | 12:34

Ищут пожарные
ищет полиция
парня плешивого
.не может найти

eniro 22 августа 2018 | 12:48

А шо? Не , так это нормально. Заходють и ишшут улики по подозрению в том, что...(ой, да какая разница в чем)-просто деньги надоть...

vladimirgornitsky 22 августа 2018 | 13:08

То есть украсть полмиллиарда для руководства метрополитена - это превышение должностных полномочий. Сколько же им дозволяется украсть без такого превышения.
В принципе все правильно. Во всем должен быть порядок, в том числе и в воровстве. Воровать должны по чину. Если каждый будет тащить столько, сколько сможет унести, будет полная анархия.

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