Федеральная служба безопасности проводит обыски в офисе ГУП «Петербургский метрополитен»

Оперативники ищут улики по делу о мошенничестве.

Следствие интересуется поставкой контрафактной продукции для нужд Метрополитена. О чём именно идёт речь, в сообщении ФСБ не уточняется. Помимо офиса ГУПа, сотрудники спецслужб пришли утром в подрядные организации и в квартиры к подозреваемым. Их имена также пока не называют. Напомню, в отношении главы «Петербургского метрополитена» Владимира Гарюгина весной возбудили дело о превышении должностных полномочий. Следственный комитет возобновил расследование о переплате ГУПом за фундамент вестибюля станции «Адмиралтейская». По версии следствия, метрополитен потратил на полмиллиарда больше, чем он стоил. Ранее аналогичное дело в отношении Гарюгина закрыли, так как городские власти отказались считать себя потерпевшей стороной, а арбитражный суд постановил, что нарушений не было.

Связаться с пресс-службой петербургского метрополитена или самим Гарюгиным нам не удалось. Телефоны выключены.