Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»
Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции двух прибалтийских государств. Они считают, что важно сохранить память о человеческих потерях тех лет.
Высокопоставленные чиновники представили план возможных действий, в том числе, на уровне ООН. Латвия, в частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро.
На подобные заявления не стоит обращать внимания. Такое мнение «Эху Москвы» высказал член Думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.
Он добавил, что термин «оккупация» неадекватен, потому что сами республики согласились войти в состав СССР.
Комментарии47
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kryimzdick 22 августа 2018 | 12:33
Могли бы сейчас быть на уровне Финляндии, если бы не Совок.
protoukrop 22 августа 2018 | 12:42
kryimzdick: Если бы не дивизии латышских стрелков, большевики бы власть не взяли и Россию не развалили. Поэтому полагаю необходимым подать к Латвии иск на 1 триллион долларов. А если добровольно не отдадут, взыскать сколько можно с них взять - принудительно.
kryimzdick 22 августа 2018 | 12:59
protoukrop: Это надо Израилю претензии предъявлять
perestarok 22 августа 2018 | 13:11
kryimzdick: "Это надо Израилю претензии предъявлять"
Так не Израиль давал Ленину деньги на революцию в России.
timwlad86 22 августа 2018 | 13:15
perestarok: Так не Израиль давал Ленину деньги на революцию в России
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Ну а банкиры то кто был?!
Евреи зарабатывают на всех и на всём.
И потому .Горе побеждённым.
Естественный отбор.
Евреи этого не скрывают.
Моисей у них пророк.
fastttis 22 августа 2018 | 13:04
пусть сначала возместят деньги за построенные у них во время СССР фабрики и заводы, покинут все дома которые им ненавистные русские построили и перекопают все дороги построенные врагами... надо быть последовательными и честными европейцами
kottigr1 22 августа 2018 | 13:26
fastttis: пусть сначала возместят деньги за построенные у них во время СССР фабрики и заводы..
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Так ведь и прибалты много чего по всему СССР понастроили... болгаркой отпиливать будете ?
kottigr1 22 августа 2018 | 13:15
protoukrop: Если бы не дивизии латышских стрелков..
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Мелко копаете... Во всем виновата Норвегия. „Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите княжить и воладети нами“..
Вот и накняжили варяги..
timwlad86 22 августа 2018 | 12:43
kryimzdick: Могли бы сейчас быть на уровне Финляндии, если бы не Совок.
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А в Финляндии ничего хорошего.Там власть сектантов нацистов которое кормилось от СССР и балтийские страны.
И сейчас там те же проблемы,СССР нет,кормится нечем.
Согласились было и НАТО разместить чтобы денег получить,да НАТО затребовало денег за то что НАТО в стране.И фины сейчас в политическом кризисе.
Работать не могут,только торгашеские сделки,театры,музеи.Ну и рабы мигранты.
Ну счас то мигрантов много,а содержать нечем.
Так что в Финлядии тоже самое что и в Балтийских странах .Исчезла кормушка СССР.
vezdehod 22 августа 2018 | 12:47
kryimzdick:
Они и так живут на УРОВНЕ. по сравнению с Россией.
alex1890 22 августа 2018 | 12:56
kryimzdick: При всей моей любви к Латвии и Эстонии не могу согласиться. Финляндия гораздо раньше сформировалось как отдельное государство, самодостаточное и независимое. Она не побоялась открыто противостоять гигантскому СССР, да и ее экономический вес в мире побольше будет.
kryimzdick 22 августа 2018 | 12:58
alex1890: ну откуда возьмется экономический вес, если совки все изгадили? Это как с Южной и Северной Кореями. Один народ, один климат, одни условия, противоположный результат.
alex1890 22 августа 2018 | 13:11
kryimzdick: Опять не согласен. Корейцы, что северные, что южные, одинаково пассионарны. Просто у одних эта пассионарность трансформируется в экономический рост, а у других в противостояние всему миру. Не вдаваясь в категории добра и зла, указанное противостояние тоже можно рассматривать как сверхзадачу.
Что касается финнов, то они в отличие от прибалтийских народов, нашли в себе силы и смелость биться за свои земли и взгляды. В этом вся штука и заключается.
timwlad86 22 августа 2018 | 13:27
kryimzdick: ну откуда возьмется экономический вес, если совки все изгадили? Это как с Южной и Северной Кореями. Один народ, один климат, одни условия, противоположный результат.
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Ну вообще то был репортаж по первому каналу из кабинета президента России господина Путина где он давал указание главе Северной Осетии о расширении сотрудничестве с Южной Осетией.
На что глава Северной Осетии ответил,мы один народ.одна культура потому проблем с сотрудничеством с Южной Осетией не предвидится.
Что интересно,тоже самое говорят и на Украине,хотя сманивают на запад тупо делая этому рекламу тем кто прекрасно осведомлён о том, что там о западе.
Вот западная дрессировка какая отменная .Сказано тепить и говорить говно это засахарившиеся варенье,значит так и будут подтверждать и жрать говно говоря, что это засахарившиеся варенье.
Вот вам господа пример о том,почему на западе более ответственные в социальном воспитании все советские протестанты даже на Украине работающие.
Иначе в бомжи отправят,это в лучшем случае. А то и усыпить могут коли убыточно дальнейшее содержания этого протестантского быдла обходится будет.
И не дай бог попасть к ним в секту.Садисты озверелые это протестанское блядво.
Нормальным людям религиозного понимания хватает чтобы быть ответственным в том,что делашь.
Потому и говаорит быдляк интелегенция театральная,реформировать театр с этим протестантским быдлом возможно только одним способом,замок на театр и всех расстрелять и новых набрать.
Ну теперь можете себе представить что есть в реальности деятели искусств. Отмороженные садисты.
polsan 22 августа 2018 | 12:58
kryimzdick: история не знает сослагательного наклонения и ничего уже не вернёшь, к сожалению одних и к радости других....
perestarok 22 августа 2018 | 13:09
kryimzdick: "Могли бы сейчас быть на уровне Финляндии, если бы не Совок."
Для этого им ещё надо было финнами стать, а не раздолбаями-поберушками.
ltvjrhfn2 22 августа 2018 | 12:33
о чем ещё известны эти прибалтийские шавки?
indeezjoe 22 августа 2018 | 12:34
Эстония и Латвия опять захотели получить у России компенсацию за "советскую оккупацию" - наступающая осень снова начала свою тяжёлую поступь сезонных обострений у клинических идиотов.
;-))
alladinov 22 августа 2018 | 12:46
indeezjoe:
Если ты, уродец, совершишь титанический подвиг и постараешься подумать своей гнилой с детства головкой, то ты, возможно, всосешь, что по своей сути мотивация требований прибалтов ничем не отличается от той, по которой был аннексирован четыре года назад Крым. Если хочешь, вонючка, я тебе могу для понятности картинку нарисовать.
politroller 22 августа 2018 | 13:13
alladinov: как Вы считаете, когда Россия вернет Украине Крым и выплатит многомиллиардную компенсацию Эстонии и Латвии? До 2100-го полюбому? Или до 2050-го? Какой Ваш прогноз?
eduard1958 22 августа 2018 | 13:22
politroller: Вернет тогда,когда надорвется от санкций.Уверен,то это произойдет намного раньше 2024.
ostapbey 22 августа 2018 | 13:11
indeezjoe: .. Игнорировать 22 августа 2018 | 12:34
Эстония и Латвия опять захотели получить у России компенсацию за "советскую оккупацию" - наступающая осень снова начала свою тяжёлую поступь сезонных обострений у клинических идиотов.
;-))..
Так у тебя весенние обострения плавно переходят в осенние??
А я все кумекалпочему у тебя, жителя тундры из месяцев только Полярный день и Полярная ночь.
А всякие там феврали с июлями и апрелями тебе подсунули в вигвам, когда тебя геолог спутал с женой.
Твоей же.
Даже..
sergik100 22 августа 2018 | 12:36
А я бы предложил снять с них компенсацию за латышских стрелков уничтоживших элиту Российской армии и флота.
agamasat 22 августа 2018 | 12:44
sergik100: так стрелков наняла банда большевиков, а там были и из Псковской губернии, и белорусы. Латвия не несет ответственность за действия наймитов.
skull__ 22 августа 2018 | 12:58
agamasat: А большевики все были поголовно Иваны Петровы?)
Раз пошла такая пляска, то евреи, грузины, украинцы пусть тоже скидываются. А то как что плохое, так виновата Россия, а как что то хорошее, то СССР.
ostapbey 22 августа 2018 | 13:01
skull__: ра в футбол ты с какого года в России играл??
Что там пара сухоруких супругов в футбольных майках все 60 минут гундосили??
Ась??
Даааже...
skull__ 22 августа 2018 | 13:11
ostapbey: ты бухой чтоль постоянно пишешь? Бредятина какая то нечитаемая.
ostapbey 22 августа 2018 | 13:14
skull__: ты на футбол мандодияля чьх жен отправлял?
Русских??
Российских? ?
Марсианских ????
Нужное подчеркни и еще раз прочитай.
Это же не для средних умов. А тем более не длятебя, чтоб с первого разу дошло.
Даже..
ostapbey 22 августа 2018 | 13:17
skull__
22 августа 2018 | 12:58
agamasat: А большевики все были поголовно Иваны Петровы?)
Раз пошла такая пляска, то евреи, грузины, украинцы пусть тоже скидываются. А то как что плохое, так виновата Россия, а как что то хорошее, то СССР. .
skull__ 22 августа 2018 | 13:18
ostapbey: отвали. Я твою бредятину пндшную не понимаю. Пиши своим по палате, может они поймут.
Стец походу прям с психушки стал в информвойска набирать...
ostapbey 22 августа 2018 | 12:53
sergik100: элиту??
А можно эту элиту пофамильно..
Хоть пару .
Даже??
komar 22 августа 2018 | 12:37
Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона!
agamasat 22 августа 2018 | 12:54
komar: безумный слон в посудной лавке, мечтающий о мировом господстве, знаете ли, достал не только "мосек".
ostapbey 22 августа 2018 | 12:56
komar: на слона?? А ведь и на осла лает. И пепелом грозится засыпать их конюшню во Флориде..
Чего с Моськи взять кроме анализов матушки Земли вседствие выпуков??
Даже??
timwlad86 22 августа 2018 | 12:39
Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»
Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции двух прибалтийских государств. Они считают, что важно сохранить память о человеческих потерях тех лет.
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Ну в этом они сами участвовали во всех войнах по любому поводу.чтобы наживаться на мародёрстве и грабежах.
Как всегда самое отборное садистское говно интеллигенты буржуазия дворянский средний класс нацисты озверевшие протестанты проиграли вздрызг.
Ну так как зубы им вышибли,а работать им не хочется,вот они и организуют театральные постановки о своих страданиях и спекулируя на том что было сто лет назад.
Ну опять биты будет эта мразь интеллигентов. Навешают замок на все и эти театры и расстреляют как всегда.
Об этом в Ветхом Завете говорится на примере Моисея.
И это повторяется регулярно .
agamasat 22 августа 2018 | 12:59
timwlad86: фантастический мудозвон!)
perestarok 22 августа 2018 | 13:06
agamasat: "фантастический мудозвон!)"
Какая у Вас замысловатая подпись!
ukraminadozemljudobrjt 22 августа 2018 | 12:41
Зубами пусть банки шпрот открывают.
ostapbey 22 августа 2018 | 12:43
...Присоединение Прибалтики к СССР — включение независимых прибалтийских государств — Эстонии, Латвии и Литвы — в состав СССР, ставшее следствием подписания СССР и нацистской Германией в августе 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границе, секретные протоколы которых зафиксировали разграничение сфер интересов этих двух держав в Восточной Европе
В зарубежной историографии действия СССР оцениваются как оккупация с последующей аннексией.
..... 1949 году была организована ещё одна волна депортации части жителей Латвии, Литвы и Эстонии в Сибирь — так называемая операция «Прибой», в ходе которой было выселено около 100 тыс. человек.
Страны Балтии оказались единственными членами Лиги наций (не считая побеждённой Германии), чья независимость не была восстановлена после Второй мировой войны.
perestarok 22 августа 2018 | 12:52
"Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»"
А когда Латвия выплатит России ущерб, оттого, что латышские стрелки привели к власти немецкого шпиона Ленина?
ostapbey 22 августа 2018 | 12:58
perestarok так ты уже вышел из уровня развития умного человека??
Русского!!! Вечно живого в Мавзолее обзывать продажным за дойче марки??
Ты уж исправляйся, и пиши что пендосский он шпик.
За баксы продавшийся. Как истинный русский патриот??
Даже.!
perestarok 22 августа 2018 | 13:04
ostapbey: " так ты уже вышел из уровня развития умного человека?? "
А ты в него никогда и не входил.
ostapbey 22 августа 2018 | 13:07
perestarok: а ты подыми своё гимностерко..
Если увидишь там сам черенок лопаты, то это я вошел.
В связи с ремонтом твоих половых щелей, вход СЗАДИ!!
Даже..
perestarok 22 августа 2018 | 13:19
ostapbey: " вход СЗАДИ!! "
Ты ещё и педик!
liquidsky__ 22 августа 2018 | 12:56
Новиков абсолютно правильно ответил. В игнор мелких шавок.
kryimzdick 22 августа 2018 | 13:00
liquidsky__: а ты крупная шавка?
ramen 22 августа 2018 | 13:21
А не стали бы российские власти уже много лет изначально отказываться от всего - не будировали бы и этот вопрос снова и снова.