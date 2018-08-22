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12:30, 22 августа 2018

В Берлине задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта с использованием взрывчатки

По данным генпрокуратуры, речь идет о 31-летнем россиянине по имени Магомед Али. В его квартире уже проведен обыск. Других подробностей пока нет. Между тем, возможно, речь идет о выходце из России.

Комментарии

22

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minerr 22 августа 2018 | 12:34

//// россиянин Магомед Али //////

А когда давали ему беженство, то поди называли его гражданином свободной Ичкерии.

vezdehod 22 августа 2018 | 12:44

Видимо он российский выходец с Кавказских гор.

m_doc 22 августа 2018 | 12:51

vezdehod: Оппозит, поди. Из вашенских:))

old44 22 августа 2018 | 13:06

m_doc: он опозит кадырке вашенскому

malanoff 22 августа 2018 | 13:01

vezdehod: "Россиянин Магомед Али пойман в Берлине со взрывчаткой" - один из самых коротких анекдотов про человека с гор.

lvl100500 22 августа 2018 | 13:02

vezdehod: Видимо он российский выходец с Кавказских гор.//

Видимо так)) Хорошо что этот горный орёл перелетел в Германию, нам хлопот меньше. А толлерантные немцы пусть теперь вылавливают таких "беженцев", таких по европе тысячи шарится.

kryimzdick 22 августа 2018 | 13:01

minerr: Типичный руссотуристо. Они там забыли, что русские могут выглядеть по-другому.

protoukrop 22 августа 2018 | 12:38

/31-летний россиянин - возможно речь идет о выходце из России/
Когда уже на Эхе появятся нормальные вменяемые новостники??

vezdehod 22 августа 2018 | 12:42

protoukrop:
/31-летний россиянин - возможно речь идет о выходце из России/
Когда уже на Эхе появятся нормальные вменяемые новостники??
===================================================================
Тогда. когда на "РИО-Новости" будет давать вменяемые новости.

m_doc 22 августа 2018 | 12:48

vezdehod: На РИА текст норм.
Не фиг выгораживать раздолбая Веника. На 146% уверена, что он собственный сайт не читает, уж не говоря о комментах. Не царское это дело.

lvl100500 22 августа 2018 | 12:49

protoukrop: Когда уже на Эхе появятся нормальные вменяемые новостники??///

Зачем сдешней тусовке вменяемые новости? Ты посмотри на местных завсегдатаев, да вот хотя бы на местного дегенерата "vezdehod-а". Да на кой ему что то вменяемое? Ему тут самое то.

vasya_von_smetankin 22 августа 2018 | 12:38

Надышался Духовностью из открытого канализационного люка "Раша Тудей" и в порыве патриотизменных чувств решил взорвать Рейхстаг?

m_doc 22 августа 2018 | 12:53

vasya_von_smetankin: Не, фильмов режиссёра Сенцова насмотрелся. Проникся.

blahovdav 22 августа 2018 | 12:59

m_doc: Не, фильмов режиссёра Сенцова насмотрелся. Проникся.\\\Нее, оливера стоуна:про жизнь плешивіх кріс...

m_doc 22 августа 2018 | 13:05

blahovdav: В незалэжной так кучеряво живётся, что аж крысы облысели?:))

lvl100500 22 августа 2018 | 12:53

vasya_von_smetankin: Надышался Духовностью из открытого канализационного люка "Раша Тудей" //

Ага, скинув окопы кГовавой гэбни решил таким образом отблагодарить немцев за гостеприимство. Это хорошо, нужно высылать наших бармалеев в европы, пусть кушают не обляпаются.

anji70 22 августа 2018 | 12:50

Так понимаю направлен, чтобы фрау Меркель сговорчивей была.

(комментарий скрыт)

skull__ 22 августа 2018 | 12:55

Типичное русское имя-Магомед...
Наверное, из тех геев, которых спасали из кровавого Мордора?)

blahovdav 22 августа 2018 | 13:01

skull__: кольно, когда жирній акамедик режет голові представителям соседних тейповт и доит плешивого кріса, то он ваш, расейский, а когда взрівает что то в Германии , то он гейропеец??

putin_itogy 22 августа 2018 | 12:58

"Могоходовчка" вовочки..?
Так путиноид ватный, хотел нагадить неуступчивой фрау Меркель..
"Бостонский марафон" хотел устроить, обезьяподобный шахид.

lvl100500 22 августа 2018 | 13:12

putin_itogy: Могоходовчка" вовочки//

Оперативно))) Невменяемое хомячьё уже и версию сварганило - во всём опять виноват лично ПУтен)))

raffal 22 августа 2018 | 13:03

Весьма прискорбно, что и в местных СМИ и в уголовной статистике, этот негодяй будет фигурировать, как "русский". Разницы в значении понятия "русский" и "россиянин" там нет.

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