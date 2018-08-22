В Берлине задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта с использованием взрывчатки
По данным генпрокуратуры, речь идет о 31-летнем россиянине по имени Магомед Али. В его квартире уже проведен обыск. Других подробностей пока нет. Между тем, возможно, речь идет о выходце из России.
Комментарии22
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minerr 22 августа 2018 | 12:34
//// россиянин Магомед Али //////
А когда давали ему беженство, то поди называли его гражданином свободной Ичкерии.
vezdehod 22 августа 2018 | 12:44
Видимо он российский выходец с Кавказских гор.
m_doc 22 августа 2018 | 12:51
vezdehod: Оппозит, поди. Из вашенских:))
old44 22 августа 2018 | 13:06
m_doc: он опозит кадырке вашенскому
malanoff 22 августа 2018 | 13:01
vezdehod: "Россиянин Магомед Али пойман в Берлине со взрывчаткой" - один из самых коротких анекдотов про человека с гор.
lvl100500 22 августа 2018 | 13:02
vezdehod: Видимо он российский выходец с Кавказских гор.//
Видимо так)) Хорошо что этот горный орёл перелетел в Германию, нам хлопот меньше. А толлерантные немцы пусть теперь вылавливают таких "беженцев", таких по европе тысячи шарится.
kryimzdick 22 августа 2018 | 13:01
minerr: Типичный руссотуристо. Они там забыли, что русские могут выглядеть по-другому.
protoukrop 22 августа 2018 | 12:38
/31-летний россиянин - возможно речь идет о выходце из России/
Когда уже на Эхе появятся нормальные вменяемые новостники??
vezdehod 22 августа 2018 | 12:42
protoukrop:
/31-летний россиянин - возможно речь идет о выходце из России/
Когда уже на Эхе появятся нормальные вменяемые новостники??
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Тогда. когда на "РИО-Новости" будет давать вменяемые новости.
m_doc 22 августа 2018 | 12:48
vezdehod: На РИА текст норм.
Не фиг выгораживать раздолбая Веника. На 146% уверена, что он собственный сайт не читает, уж не говоря о комментах. Не царское это дело.
lvl100500 22 августа 2018 | 12:49
protoukrop: Когда уже на Эхе появятся нормальные вменяемые новостники??///
Зачем сдешней тусовке вменяемые новости? Ты посмотри на местных завсегдатаев, да вот хотя бы на местного дегенерата "vezdehod-а". Да на кой ему что то вменяемое? Ему тут самое то.
vasya_von_smetankin 22 августа 2018 | 12:38
Надышался Духовностью из открытого канализационного люка "Раша Тудей" и в порыве патриотизменных чувств решил взорвать Рейхстаг?
m_doc 22 августа 2018 | 12:53
vasya_von_smetankin: Не, фильмов режиссёра Сенцова насмотрелся. Проникся.
blahovdav 22 августа 2018 | 12:59
m_doc: Не, фильмов режиссёра Сенцова насмотрелся. Проникся.\\\Нее, оливера стоуна:про жизнь плешивіх кріс...
m_doc 22 августа 2018 | 13:05
blahovdav: В незалэжной так кучеряво живётся, что аж крысы облысели?:))
lvl100500 22 августа 2018 | 12:53
vasya_von_smetankin: Надышался Духовностью из открытого канализационного люка "Раша Тудей" //
Ага, скинув окопы кГовавой гэбни решил таким образом отблагодарить немцев за гостеприимство. Это хорошо, нужно высылать наших бармалеев в европы, пусть кушают не обляпаются.
anji70 22 августа 2018 | 12:50
Так понимаю направлен, чтобы фрау Меркель сговорчивей была.
skull__ 22 августа 2018 | 12:55
Типичное русское имя-Магомед...
Наверное, из тех геев, которых спасали из кровавого Мордора?)
blahovdav 22 августа 2018 | 13:01
skull__: кольно, когда жирній акамедик режет голові представителям соседних тейповт и доит плешивого кріса, то он ваш, расейский, а когда взрівает что то в Германии , то он гейропеец??
putin_itogy 22 августа 2018 | 12:58
"Могоходовчка" вовочки..?
Так путиноид ватный, хотел нагадить неуступчивой фрау Меркель..
"Бостонский марафон" хотел устроить, обезьяподобный шахид.
lvl100500 22 августа 2018 | 13:12
putin_itogy: Могоходовчка" вовочки//
Оперативно))) Невменяемое хомячьё уже и версию сварганило - во всём опять виноват лично ПУтен)))
raffal 22 августа 2018 | 13:03
Весьма прискорбно, что и в местных СМИ и в уголовной статистике, этот негодяй будет фигурировать, как "русский". Разницы в значении понятия "русский" и "россиянин" там нет.