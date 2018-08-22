Сегодня в отборочном раунде Лиги Чемпионов пройдут три матча, в одном из них «Аякс» в Амстердаме принимает Киевское «Динамо».

В последнем раунде отбора Лиги Чемпионов сегодня стартуют последние 6 команд.

Самые именитые из них многократные чемпионы Голландии и Украины «Аякс» и Киевское «Динамо». Тренер «Аякса» очень комплиментарно отозвался о сопернике, оно и понятно «Динамо» в этом сезоне побеждает во всех матчах.

Ещё одно «Динамо» из Загреба играет в Швейцарии с Янг Бойз , а венгерский «Види» принимает греческий АЕК.

Напомним, что вчера состоялись тоже состоялись три матча в которых ПАОК сыграл с «Бенфикой» в Португалии 1:1, «Црвена Звезда» и «Рэд Булл» мячей друг другу не забили, а белорусский БАТЭ уступил голландскому ПСВ 2:3

Матчи раунда пдей-офф Лиги Чемпионов начнутся сегодня в 22.00.