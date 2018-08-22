"В голландском городе Беммель автомобиль врезался в здание горсовета

Полиция считает, что погибший водитель действовал намерено.

Шофер автомобиля погиб из-за пожара. На пассажирском сиденье машины, на которой он врезался в здание ратуши, находились два баллона с газом. Один из них взорвался при столкновении. Сгорел и сам автомобиль, а зданию был причинен серьезный ущерб – сообщает голландское издание NRC.

Других жертв и пострадавших нет.

Инцидент произошел около 3 часов ночи по местному времени, и в этот момент рядом с городским советом никого не было. Полиция считает, что речь не идет о несчастном случае, так как водитель проехал по газону и старательно объезжал все препятствия – столбы и скамейки – перед тем как врезаться в здание. У следователей есть версия о личности и мотивах мужчины, однако пока эта информация не разглашается.

Схожий случай произошел в конце июня в Амстердаме. Водитель фургона намеренно врезался в здание газеты Telegraph. Никто не пострадал.