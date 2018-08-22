В голландском городе Беммель автомобиль врезался в здание горсовета
Полиция считает, что погибший водитель действовал намерено.
Шофер автомобиля погиб из-за пожара. На пассажирском сиденье машины, на которой он врезался в здание ратуши, находились два баллона с газом. Один из них взорвался при столкновении. Сгорел и сам автомобиль, а зданию был причинен серьезный ущерб – сообщает голландское издание NRC.
Других жертв и пострадавших нет.
Инцидент произошел около 3 часов ночи по местному времени, и в этот момент рядом с городским советом никого не было. Полиция считает, что речь не идет о несчастном случае, так как водитель проехал по газону и старательно объезжал все препятствия – столбы и скамейки – перед тем как врезаться в здание. У следователей есть версия о личности и мотивах мужчины, однако пока эта информация не разглашается.
Схожий случай произошел в конце июня в Амстердаме. Водитель фургона намеренно врезался в здание газеты Telegraph. Никто не пострадал.
Комментарии2
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perestarok 22 августа 2018 | 12:31
"В голландском городе Беммель автомобиль врезался в здание горсовета
Полиция считает, что погибший водитель действовал намерено…"
Демократия в действии.
utax 22 августа 2018 | 12:43
Горсоветы это в России а там наверное ратуши..
utax 22 августа 2018 | 12:43
Горсоветы это в России а там наверное ратуши..