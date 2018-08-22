Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке преступления с применением взрывчатки

Гражданин России задержан в столице ФРГ по подозрению в подготовке преступления с применением взрывчатки, сообщает в среду пресс-служба генпрокуратуры Германии.

Подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год, отмечается в сообщении.

«В настоящее время ведется обыск в квартире подозреваемого», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс».