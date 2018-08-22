Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке преступления с применением взрывчатки
Подозреваемому Магомеду-Али С. 31 год, отмечается в сообщении.
«В настоящее время ведется обыск в квартире подозреваемого», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс».
Комментарии13
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m_doc 22 августа 2018 | 12:07
Во "режиссёров"-то в Европах развелось! Уже второй за сегодня.
ostapbey 22 августа 2018 | 12:08
m_doc: неужели и Медведев уехал на свадьбу??
Тверк изображать на третий день.??
Или уже и девятый??
Даже?
ostapbey 22 августа 2018 | 12:12
.Австрийская пресса ахнула новостью – он на миллионерской свадьбе в Австрии, в частном порядке отплясывает с чужой невестой. Бог мой. В стране зарождается социальная революция, а он скрылся в австрийских виноградниках и там танцует.
Ну что тебя
Так тянет танцевать?
Мне не понять,
Мне не понять,
Тебя мне не понять.
Когда в тебя
Вселился этот бес?
И до, ре, ми,
Фа, соль, ля, си
И фа-диез.
Он был всем. Дайвером, биологом, седлал трехколесного мотоконя в средоточии ночных волчар, хоккействовал, пел песни со шпионами, играл одним пальцем на пианино перед китайцами, летал на пожар и опускался под воду. Прошел во глубине своих медных труб огонь и воду. Теперь, оказывается, он еще и пляшет. Как танцор диско в известном индийском кино.
y3emen1 22 августа 2018 | 12:08
ну конечно, с исконно российским именем
y3emen1 22 августа 2018 | 12:10
пораздавали российских паспортов, как фантиков... вот оно истинное величие-то
arye_11 22 августа 2018 | 12:08
И чего тебе не хватало, Магомед-Али, а...???
Не в Чечне под ласковым крылом Рамазана Ахматовича живешь и даже не в России. В Германии прижился.
И какого рожна тебе еще надо, зачем взорвать людей хотел?
mordvinyka_zabiyka 22 августа 2018 | 12:20
arye_11: zloy_sok: Магомед Али Якунин
remote456 22 августа 2018 | 12:35
arye_11: Его завербовало ЦРУ и отдало приказ взорвать Берлин, чтобы скомпрометировать Россию и Рамзана Ахматовича лично. Ждите заметки от падишаха всея Чечни с подобным заявлением.
zloy_sok 22 августа 2018 | 12:10
Так Якунин же визу получал?
m_doc 22 августа 2018 | 12:22
zloy_sok: Ну, какой из Якунина Магомед? Там явно повстанец, борцун за швабоду.
oneoretwo 22 августа 2018 | 12:18
...берите пример с них же самих: чуть что не по ихним законам - тюрьма - чемодан - вокзал... не нДравится - сидите в своем огороде, силком никто в чужой дом не тащил...
needroid 22 августа 2018 | 12:29
Это же режиссёр! Джонни Депп уже в курсе?
kochar 22 августа 2018 | 12:48
И главное уже сколько лет ни одного Пупкина от нашей страны.