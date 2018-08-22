Загоревшийся самолет авиакомпании Ред вингс совершил аварийную посадку в аэропорту Уфы
После происшествия пилот самолета 29-летний Евгений Мольков выложил в свой Инстаграм видео, в котором попросил не делать поспешных выводов и дождаться результатов расследования. Позже это видео было удалено.
Комментарии5
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scorpio_ 22 августа 2018 | 12:24
Система предупреждения о пожаре двигателя ПС-90А не сработала. Система автоматического пожаротушения не сработала. Спас профессионализм пилотов.
Летайте самолетами Аэрофлота (с) на правах рекламы похоронного агенства "Стикс"
pro_hanov 22 августа 2018 | 12:34
scorpio_: Это был не Аэрофлот, а Red Wings. Крылья красные от горящих двигателей у этой авиакомпании?
scorpio_ 22 августа 2018 | 12:40
pro_hanov: Да знаю, что это не Аэрофлот. Поражает, что одновременно отказали три жизненно-важные системы - двигатель, система оповещения и система пожаротушения. Это какое же дерьмо производит совковый авиапром?!!! Любой китайский электрочайник работает надежнее.
vbgolub 22 августа 2018 | 12:51
Это был ТУ-202, сделанный в России. Даже странно, что их еще делают в нашей стране, настолько они ненадежные.
mikr 22 августа 2018 | 13:11
Посмотрите видео снятое из салона этого самолета во время пожара двигателя.
https://www.instagram.com/p/BmwzCT6lcdP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
Обратите внимание на реакцию пассажиров. Вместо того чтобы паниковать и молиться, они невозмутимо и даже весело обсуждают ситуацию, снимают видео и шутят.
Господа русофобы! Вы-то хоть понимаете, что для вас это видео пострашнее Искандеров? Ведь ТАКОЙ народ вам никогда не победить.