Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа, Манафорт, признан виновным в укрывательстве от налогов и мошенничестве
Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа, Пол Манафорт, признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве. Такой вердикт вынесло жюри присяжных.
Суд скажет свое мнение позже, но Манафорту грозит длительное тюремное заключение. Чиновник рассчитывал на то, что его оправдают, — рассказал адвокат Кевин Даунинг.
Финансовые нарушения Манафорта вскрылись в ходе расследования российского следа в предвыборной кампании Трампа. После того, как присяжные вынесли свой вердикт, американский президент сказал, что Манафорт хороший человек и ему жаль его.
Комментарии8
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zemljanka 22 августа 2018 | 12:08
Помилует. Если успеет. Президент - "хороший человек", если наоод выбрал...
ltvjrhfn2 22 августа 2018 | 12:31
zemljanka:
работодатель у Манафорта - Трамп, работодатель у Трампа - СамиЗнаетеКто.
Значит и за Манафорта отвечает ОН!
vezdehod 22 августа 2018 | 12:54
zemljanka:
Помилует. Если успеет. Президент - "хороший человек", если наоод выбрал...
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Как бы самого дядю Трампа не "помиловали" - к этому всё идёт.
indeezjoe 22 августа 2018 | 12:12
Надеюсь, что Билли Браудер со своими неуплатами налогов за махинации с российскими акциями и щедрыми пожертвованиями в фонд Клинтонов чувствует себя очень неуютно...
;-)))
pro_hanov 22 августа 2018 | 12:14
Адвоката Дерипаски, похоже, закроют надолго. Роют под Трампа. Его адвокат Коэн признался в подкупе женщин. Хватит-ли на импичмент?
indeezjoe 22 августа 2018 | 12:16
Так же характерно, что "российский след" оказался на самом деле украинским...
Да, и о птичках: значит политический лоббизм в США отныне считается коррупцией? Представляю, как вздрогнули в Израиле...
;-))
uryden 22 августа 2018 | 12:49
Неуплату налогов ещё доказать нужно.
С горничной как-то надёжнее.
indeezjoe 22 августа 2018 | 12:58
uryden: Да, лоханулись клинтониты... Со Стросс-Каном и горничной у них трюк удачно получился, а тут - бабка надвое сказала...
;-))