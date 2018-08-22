Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа, Манафорт, признан виновным в укрывательстве от налогов и мошенничестве

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа, Пол Манафорт, признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве. Такой вердикт вынесло жюри присяжных.

Суд скажет свое мнение позже, но Манафорту грозит длительное тюремное заключение. Чиновник рассчитывал на то, что его оправдают, — рассказал адвокат Кевин Даунинг.

Финансовые нарушения Манафорта вскрылись в ходе расследования российского следа в предвыборной кампании Трампа. После того, как присяжные вынесли свой вердикт, американский президент сказал, что Манафорт хороший человек и ему жаль его.