Робот Центра имени Хруничева остался без имени из-за того, что глава Роскосмоса Дмитирй Рогозин прошел мимо
Как передает корреспондент ТАСС, робот сказал ему «Дмитрий Олегович, здравствуйте. Давайте поговорим», но высокопоставленный чиновник на это никак не отреагировал.
Предполагалось, что робот попросит Рогозина придумать ему имя.
Комментарии11
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danko1 22 августа 2018 | 11:37
А робот готов был заплатить Рогозину за общение и имя?
Тогда какие претензии к этому вору и коррупционеру?
kindman_a 22 августа 2018 | 11:39
Поменяйте их местами - Рогозина вместо робота, а робот - на должность Рогозина.
Ничё не изменится, уверен.
mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 11:37
Видимо, это был не "дмитрий олегович", а двойник, который ещё не привык к новому имени?
А настоящий батутчик-рагозин сейчас находится в командировка не Марсе, где в соответствии с данными обещаниями строит посёлок для российских колонистов.
m_doc 22 августа 2018 | 11:37
Дмитирй
Какое красивое имя.... главное, редкое.
kindman_a 22 августа 2018 | 11:44
А уж встретить погоняло m_doc можно только в Питере, на Лахта-2, да? :-)))
m_doc 22 августа 2018 | 11:47
kindman_a: В каком месте смеяццо?
ostapbey 22 августа 2018 | 11:54
m_doc: в том самомм месте, в которое сунул развалившийся ЗИХ яйцо Томагочи за тридцать рублей.
Выдавая его за многомиллиардного робота, узнавшего в лицо главного крышевателя этого бизнес проекта.
gvs 22 августа 2018 | 11:49
Назовите его R2D2 ))))
ivar1964 22 августа 2018 | 11:50
Рогозин посчитал, что робот потребует повышения зарплаты и снижения пенсионного возраста.
leprikon 22 августа 2018 | 11:52
У него уши жиром заплыли-не услышал.
Да что там уши? Ходячее сало
agamasat 22 августа 2018 | 11:53
Оператора китайской куклы уволят, как пик дать!)