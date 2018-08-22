Грузия подала в Страсбургский суд третий иск против России
Он касается фактов массовых притеснений грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, и практики задержания граждан Грузии на оккупационной линии.
В Тбилиси требуют, чтобы суд установил ответственность России за нарушение Европейской конвенции о защите прав человека.
Напомним, что ранее Европейский суд принял решение в пользу Грузии по иску, который касался массовой депортации грузин из России. Еще один иск, который касается войны в августе 2008 года, еще находится на рассмотрении.
Комментарии6
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irinakingsize1 22 августа 2018 | 11:39
Похоже, тучи сгущаются и тут их одной химией не разгонишь
r88w556xl4 22 августа 2018 | 11:44
...который касался массовой депортации грузин из России
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Это тогда, когда всех грузинских воров в законе обратно в Грузию водворили? Наверно от этого в Грузии до сих пор нищета, ахаха.
rus095 22 августа 2018 | 11:44
зря в августе 2008 года наши войска остановились и не взяли Тбилиси- сейчас бы не было никаких исков и проблем- впредь урок врага надо уничтожать полностью.
oldpartizan 22 августа 2018 | 11:52
rus095: забыл уроки Грозного?
из Тбилиси гробов бы не навозились бы.
agamasat 22 августа 2018 | 11:44
Как не закрывай глаза на явное, творимое россией, тайным его не сделаешь!
proxxit 22 августа 2018 | 11:47
agamasat:
Тебя, придурка, творила не Россия, а какой то пьяный алкаш...