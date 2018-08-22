Бывший адвокат Дональда Трампа, Майкл Коэн, признал, что совершал финансовые преступления по поручению президента

Он, в частности, утверждает, что в ходе предвыборной кампании Трамп дал ему указание заплатить двум женщинам за молчание о якобы имевших место интимных связях с ним.

«Коэн должен понести серьезное наказание», — считает федеральный прокурор Манхэттена Роберт Хузами.

Майкл Коэн нарушал закон, но точно так же, как и Дональд Трамп – на это обращает внимание адвокат юриста Ленни Дэвис.

Американские СМИ отмечают, что признания Коэна могут привести к тому, что Трамп окажется причастным к преступлению, предусмотренному федеральным законодательством.