Бывший адвокат Дональда Трампа, Майкл Коэн, признал, что совершал финансовые преступления по поручению президента
Он, в частности, утверждает, что в ходе предвыборной кампании Трамп дал ему указание заплатить двум женщинам за молчание о якобы имевших место интимных связях с ним.
«Коэн должен понести серьезное наказание», — считает федеральный прокурор Манхэттена Роберт Хузами.
Майкл Коэн нарушал закон, но точно так же, как и Дональд Трамп – на это обращает внимание адвокат юриста Ленни Дэвис.
Американские СМИ отмечают, что признания Коэна могут привести к тому, что Трамп окажется причастным к преступлению, предусмотренному федеральным законодательством.
Комментарии3
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marineru 22 августа 2018 | 11:34
«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал»
А ведь совсем недавно шампусик думаки откупоривали.
vasya_von_smetankin 22 августа 2018 | 11:40
Сдал шефа, какая бездуховность!
Настоящий Кремлёвский Патриот никогда бы так не поступил - разбомбил бы в очередной раз к чёртовой матери Воронеж, но Начальника ни в жизнь бы не сдал.
Ну, разве что за приличную сумму, разумеется, в долларах или евро.
navsegda 22 августа 2018 | 11:44
vasya_von_smetankin: Если что будет огроменная очередь бывших приближённых Вовы , желающих настучать на шефа , причём совершенно бескорыстно