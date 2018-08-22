Власти Якутии начали проверку информации о массовой гибели рыб – их обнаружили на берегу моря Лаптевых, — передает «Интерфакс».

Местные эксперты не исключают, что причиной смерти рыб могла стать стая белух — при охоте они обычно издают ультразвук, который парализует рыб. В данное время проводится сбор необходимой информации.