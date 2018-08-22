Власти Якутии начали проверку информации о массовой гибели рыб – их обнаружили на берегу моря Лаптевых
Власти Якутии начали проверку информации о массовой гибели рыб – их обнаружили на берегу моря Лаптевых, — передает «Интерфакс».
Местные эксперты не исключают, что причиной смерти рыб могла стать стая белух — при охоте они обычно издают ультразвук, который парализует рыб. В данное время проводится сбор необходимой информации.
Комментарии5
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yralez 22 августа 2018 | 11:10
Вот он.......резерв зомбТВ......местные эксперты.
Такие идиоты для идиотов-зрителей ТВ.
danko1 22 августа 2018 | 11:19
yralez: А туда случайно не попала ракета, которую Путин нахваливал и массовая гибель рыб не радиацией вызвана?
josephine 22 августа 2018 | 11:26
А в Москве-реке кто ультразвук излучает? Рыба косяками дохнет!
russky77 22 августа 2018 | 11:26
Рыбы нашли на дне инновационную ракету и понюхали ее?
golfinder 22 августа 2018 | 11:32
Крышу Зенит арены - бакланы разрушили, а здесь белухи. Скоро раки будут виноваты ,что мосты смывает, крысы,что дома в аварийном состоянии, пчелы,в том что продукты дороги,зима в том ,что деньги в офшорах, лед- асфальт плохой. А на .уй тогда нужны те кто за это отвечает?