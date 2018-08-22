Комиссия по перекрытиям дептранса Москвы рассмотрит новый маршрут ранее неразрешенного ночного велопробега «Велоночь»
Комиссия по перекрытиям дептранса Москвы рассмотрит сегодня новый маршрут ранее неразрешенного ночного велопробега «Велоночь». Проблемы с мероприятием были из-за плохой работы организаторов, — говорил в эфире «Эха Москвы» руководитель Дептранса и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Велопробеги «Велоночь» проходят с 2007-ого года.
Комментарии1
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tks 22 августа 2018 | 11:27
"Комиссия по покрытиям" должна тут свое веское слово сказать!