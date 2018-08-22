Крупную партию кокаина, найденную в посольстве России в Аргентине, уничтожили
По уголовному делу о перевозке наркотиков проходит шесть человек, четверо россияне.
Кокаин сожгли в крематории в Аргентине. Министр безопасности страны Патрисия Буллрич и новый российский посол Дмитрий Феоктистов наблюдали за происходящим. Почти 400 килограммов наркотиков уничтожили в рамках операции «12 королев». В ходе неё ранее удалось разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и России, заявила Буллрич. Она назвала операцию очень сложной. По словам министра, российские полицейские много раз приезжали в Аргентину в ходе расследования. На территории посольства России нашли 12 чемоданов, набитых кокаином. Их как сообщали СМИ планировали отправить в Москву в дипломатическом багаже. Российский МИД причастность дипломатов к скандалу отрицает. Чемоданы нашли в конце 2016-го, но об этом стало известно спустя больше года. Шесть человек арестованы, в их числе предполагаемый организатор контрабанды кокаина в Россию, бизнесмен Андрей Ковальчук. Германия, где он проживал, в прошлом месяце выдала его России. Он в Матросской тишине. Уголовное дело Ковальчук назвал провокацией, организованной полицией Аргентины и спецслужбами США.
О наркотиках в в здании посольства сообщил бывший глава российской дипмиссии в Аргентине Виктор Коронелли. Позднее силовики заменили наркотики мукой — чемоданы с ней отправили в Москву, а получателей задержали.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 11:06
Ничего страшного, для мидовского наркотрафика это капля в море.
Может, разве что манька-аблигация проронила скупую слезу - очень уж качественный кокс.
danko1 22 августа 2018 | 11:10
mikhail_spb_: Привлекли к ответственности мелких сошек, когда сам Патрушев за кокаином летал.
Торговля наркотиков при Путине- это гос. бизнес. Недаром Путин поставил во главе Роснаркоконтроля своего старого подельника В. Иванова, занимавшегося еще в 90-е поставкой наркотиков из Южной Америки.
lenin3 22 августа 2018 | 11:10
mikhail_spb_: точно уничтожили?А то вон даже Ковальчук,сидящий в тюрьме и знающий всю подноготную,сомневается...)))
zloy_sok 22 августа 2018 | 11:06
Уничтожали всем отрядом?
tks 22 августа 2018 | 11:11
Видимо, не всю партию уничтожили. Иначе, чем объяснить хроническую невменяемость мидаков со Смоленки?
y3emen1 22 августа 2018 | 11:15
tks: так будешь ут невменяемым, если вместо кокса муку нюхать, ломка однако
danko1 22 августа 2018 | 11:24
y3emen1: Так не только из Аргентины кокс в Россию поставляют.
Отлаженный бизнес кремлевский. В дугой стране Южной Америке с избытком недостачу покроют.
max3446 22 августа 2018 | 11:18
Пользователи социальных сетей высмеяли странное действо, выдаваемое раскольниками «киевского патриархата» (в народе называемом «коммерческим») за причастие.
«Человек в облачении священника „стерилизует” лжицу (небольшая ложечка с крестом на конце длинной ручки, которой совершается причащение мирян и церковнослужителей — прим. „Русской Весны”) над свечой…. это шедеврально, пробили дно».
«Я не знала, что киевский патриархат — это настолько… И не гражданин в стихаре тут интересен, мало ли таких, но то, что происходит на заднем плане? Что они кладут в ладони, куда ходят с Чашей, зачем лжицу в огонь? Что это за цирк в самом деле?!»
«Похоже на театр абсурда, а не храм», — делятся своими впечатлениями в социальных сетях верующие украинцы.
А не сперли ли расколькники киевской хунты часть этой наркоты?
russky77 22 августа 2018 | 11:24
Вот оно - нутро империализма! Нет, чтобы сыры, хамоны и фрукты уничтожать, так они всякую дрянь уничтожают!
irinakingsize1 22 августа 2018 | 11:37
Траурная обстановка, тихо потрескивает огонек в крематории, слезы незаметно стекают по щекам и беззвучно падают на дешевую плитку.
Помните, "Блеф" с непревзойденным мошенником-Челентано? Концовочку:
__Наша мука...
__Мы так старались...Это было слишком здорово, чтобы хорошо закончиться.
И тут же в разговор вступает "Курочка-ряба":
__Не плачь,дед, не плачь баба, я вам еще не один мешок с мукой надыбаю...
venq 22 августа 2018 | 11:37
так написано же - на территории! вот ночью одномоментно, а не поочередно все 12 чемоданчиков через забор провокаторы-враги нам и подкинули. обычное дело провокаторское...
avk7874 22 августа 2018 | 11:38
С помощью Захаровой?
alex_melnikov Алексей Мельников 22 августа 2018 | 11:45
По заявлениям МИД России видно, каким образом уничтожили - методом вдыхания )
vincenttt 22 августа 2018 | 11:52
Так теперь же и у гэбистской прошмандовки захаровой маньки и у грустного мерина лаврова ломки же начнутся!!
galina6837 22 августа 2018 | 11:56
теперь ждём, когда сожгут сам крематорий...