Крупную партию кокаина, найденную в посольстве России в Аргентине, уничтожили

По уголовному делу о перевозке наркотиков проходит шесть человек, четверо россияне.

Кокаин сожгли в крематории в Аргентине. Министр безопасности страны Патрисия Буллрич и новый российский посол Дмитрий Феоктистов наблюдали за происходящим. Почти 400 килограммов наркотиков уничтожили в рамках операции «12 королев». В ходе неё ранее удалось разоблачить всю преступную цепочку как в Аргентине, так и России, заявила Буллрич. Она назвала операцию очень сложной. По словам министра, российские полицейские много раз приезжали в Аргентину в ходе расследования. На территории посольства России нашли 12 чемоданов, набитых кокаином. Их как сообщали СМИ планировали отправить в Москву в дипломатическом багаже. Российский МИД причастность дипломатов к скандалу отрицает. Чемоданы нашли в конце 2016-го, но об этом стало известно спустя больше года. Шесть человек арестованы, в их числе предполагаемый организатор контрабанды кокаина в Россию, бизнесмен Андрей Ковальчук. Германия, где он проживал, в прошлом месяце выдала его России. Он в Матросской тишине. Уголовное дело Ковальчук назвал провокацией, организованной полицией Аргентины и спецслужбами США.

О наркотиках в в здании посольства сообщил бывший глава российской дипмиссии в Аргентине Виктор Коронелли. Позднее силовики заменили наркотики мукой — чемоданы с ней отправили в Москву, а получателей задержали.