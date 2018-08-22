Присяжные признали экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, виновным в финансовых преступлениях
Присяжные признали бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, виновным в финансовых преступлениях. Они сочли, что, по крайней мере, пять эпизодов уклонения от уплаты налога, доказаны.
Манафорт является одним из главных фигурантов расследования о связях окружения Дональда Трампа с Россией и предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.
Фигурант расследования о вмешательстве Москвы в американские выборы Константин Килимник проживает в Подмосковье. Это удалось выяснить изданию «Проект».
Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его российский помощник Константин Килимник работали на защиту российских интересов в Киргизии. Об этом рассказали несколько собеседников «Проекта». Одной из их задач было «продвижение идеи закрытия американской военной базы «Манас», сообщил бывший коллега Килимника.
Один из бывших помощников Константина Килимника заявил «Проекту», что работа политтехнолога спонсировалась через офис компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Кроме того, по его словам, через компанию некоторое время велась вся административная работа Килимника на Украине, где он работал на продвижение Виктора Януковича. Представитель Олега Дерипаски направил «Проекту» письмо, в котором заявил, что тот никогда не спонсировал работу Килимника и Манафорта ни на Украине, ни в Киргизии.
Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер предполагает, что Килимник сейчас находится в России. «Проект» нашел Килимника — он проживает в дорогом коттеджном поселке в Подмосковье.
По некоторым данным, за работу на Украине Манафорт и Килимник получили более 75 миллионов долларов.
Комментарии9
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adl1964 22 августа 2018 | 11:13
Присяжные признали...
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ПРИЗНАЛИ -вот что главное в этой статье.
Нам еще до признания вины людей такого ранга, надо очень долго признаваться себе, что я есть чмо.
mazeno 22 августа 2018 | 11:15
попался падонак
komiccap_nkvd 22 августа 2018 | 11:24
преступность проникла в высшие эшелоны власти
balya 22 августа 2018 | 11:34
komiccap_nkvd: Так "спрут" всех пытается купить. Бизнес. Всё для себя любимого. Триллионы долларов надо как-то тратить, не на народ же своей страны. Да, с головкой что-то у лидера того......
m_doc 22 августа 2018 | 11:24
Выходит, если б не выборы Трампа, он бы и дальше преступничал как ни в чём не бывало? Интересно девки пляшут...
Вот что пишут в Википедиях:
В 2008 году Манафорт был консультантом, а его партнёр по бизнесу Рик Дэвис был руководителем избирательного штаба американского сенатора, кандидата в президенты США Джона Маккейна[27][28]. Ранее фирма Дэвиса и Манафорта организовывала участие Джона Маккейна в бизнес-ивентах для российского миллиардера Олега Дерипаски[28][29].
Ай да, Маккейн, ай да, сукин сын!
В-общем, в кого ни плюнь, один святее другого:)))
indeezjoe 22 августа 2018 | 11:39
m_doc: Манафорта сделали козлом отпущения. Мюллеру нужно отчитываться по работе, которая идёт больше 13 месяцев, нужны конкретные результаты, а их нет. Тут и пригодился Манафорт с его украинским лоббизмом... Теперь будут долго думать, как это доказывает "российское вмешательство в президентские выборы"... Очередное натягивание совы на глобус...
;-))
m_doc 22 августа 2018 | 11:44
indeezjoe: Оказывается, он был советником Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша...
Держу пари, они его плохому и научили, и именно тогда он и ступил на скользкий путь:)
timwlad86 22 августа 2018 | 11:29
Ну то,что это обозначено узкоцеленаправленная приговорённая вина ,говорит о том,что это "охота на ведьм" устранения на всех политических деятелей и чиновников которые попали между наковальней и молотом в конкурентной борьбе еврейских кланов США и Европы.
Это как между Каином живущим в Израиле и в США и Авелем живущий в Европе.
Для США всё это закончится Вьетнамским синдромом 11.09.2001 года.
США и Великобритания ничего не создавали,они пиратствовали и живут по законам Ветхого Завета,а это катастрофа для любой общины и исчезновение Израиля три тысячи лет и исчезновение Тамплиеров тысчу лет назад назад тому доказательство.
Так что США,Израилю и Англии надо менять религию идя назад в будущее возвращаясь к Католическим Корням.
Или принимать Православие.Православие предпочтительнее так как именно под влиянием Ислама основа которого и было Православие и создало и Аглицкую Церковь.
Очень много в Аглицкой Церкви от Православия.Но надо усилить основы религиозной ответственности как это сделал Древний Рим приняв Христианство для своего спасения.
Так что господа в Великобритании,на религии Иудеев Каина и Моисея хорошо создавать первичный капитал,ну а далее надобно менять и учится инвестировать,иначе погибель в всемирном потопе через казни египетские.
balya 22 августа 2018 | 11:31
Манафорт пока молчит, но всё равно он сдаст всех. Не для того он эти доллары "зарабатывал", чтобы их тратил кто-то другой.