Присяжные признали бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, виновным в финансовых преступлениях. Они сочли, что, по крайней мере, пять эпизодов уклонения от уплаты налога, доказаны.

Манафорт является одним из главных фигурантов расследования о связях окружения Дональда Трампа с Россией и предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Фигурант расследования о вмешательстве Москвы в американские выборы Константин Килимник проживает в Подмосковье. Это удалось выяснить изданию «Проект».

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его российский помощник Константин Килимник работали на защиту российских интересов в Киргизии. Об этом рассказали несколько собеседников «Проекта». Одной из их задач было «продвижение идеи закрытия американской военной базы «Манас», сообщил бывший коллега Килимника.

Один из бывших помощников Константина Килимника заявил «Проекту», что работа политтехнолога спонсировалась через офис компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Кроме того, по его словам, через компанию некоторое время велась вся административная работа Килимника на Украине, где он работал на продвижение Виктора Януковича. Представитель Олега Дерипаски направил «Проекту» письмо, в котором заявил, что тот никогда не спонсировал работу Килимника и Манафорта ни на Украине, ни в Киргизии.

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер предполагает, что Килимник сейчас находится в России. «Проект» нашел Килимника — он проживает в дорогом коттеджном поселке в Подмосковье.

По некоторым данным, за работу на Украине Манафорт и Килимник получили более 75 миллионов долларов.