На бирже в Москве вновь дорожают доллар и евро
При открытии торгов курс американской валюты вырос до 67 рублей 38 копеек, а курс евро — до 77 рублей 96 копеек.
На фондовой бирже отмечается небольшой рост основных индексов.
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При открытии торгов курс американской валюты вырос до 67 рублей 38 копеек, а курс евро — до 77 рублей 96 копеек.
На фондовой бирже отмечается небольшой рост основных индексов.
Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…
Комментарии5
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nitsahon 22 августа 2018 | 10:41
опять эховские информационщики неправильно делают акценты... не доллар дорожает ,а РУБЛЬ ПАДАЕТ...
"спасибо", разумеется, идиотам из МИинфина, упорно не дающих рублю укрепиться... но и прочим dolboeb-ам тоже "спасибо"
taglit 22 августа 2018 | 10:47
nitsahon: нефть растет, а рубль падает!
danko1 22 августа 2018 | 10:52
taglit: Так Путин сказал, то России ( которая Путин) это выгодно.
Правящая ОПГ, получающая доход в долларах, из-за санкций вынужденная жить в России, теперь еще богаче будет.
То, то нищие россияне будут больше платить за любые товары, в которых так или иначе падение рубля неизбежно в цене отразится, власть не волнует.
dorin1987 22 августа 2018 | 11:41
nitsahon: /"спасибо", разумеется, идиотам / - Так царек РФ же говорило, что это на благо! Ура!)
seryj_wolk 22 августа 2018 | 10:47
Падение рублишки - адекватный ответ рфии Штатам. Рфиков санкцими не напугать. А если что, то как Мадура нулики отпишут, да и собственного опыта по отписыванию нуликов у рфии некуда девать.