Следственные действия проводятся сегодня в помещениях Петербургского метрополитена — речь идет как об администрации, так и об офисах подрядных организаций, — передает «Интерфакс». С обысками пришли сотрудники ФСБ.



Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по факту поставок контрафактной продукции для нужд подземки.