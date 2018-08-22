Никулинский суд Москвы должен обсудить вопрос о пересмотре иска об изъятии миллиардов полковника Дмитрия Захарченко
На этом настаивает защита бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД.
Адвокат Александр Горбатенко ссылается на решение следственного комитета, который перестал считать 8 миллиардов рублей, обращенные в пользу государства, вещественными доказательствами. Генпрокуратура против позиции СК. Сегодняшнее заседаний пройдет в открытом для слушателей режиме.
Комментарии5
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atl 22 августа 2018 | 10:43
Суд все еще сомневается - а не полковника ли это честно заработанные миллиарды ? А вдруг - честно, экономя на всем и копейка к копейке ? Тогда отбирать не правильно. У нас же самый гуманный суд в мире.
aleks50 Алексей Клубников 22 августа 2018 | 10:52
Обидели полковника . Да на фоне подельников Вовы виолончельного он белый и пушистый.
tks 22 августа 2018 | 11:02
Статус вещдока и статус арестованного имущества, под конфискацию или гражданский иск в уголовном деле - это не одно и то же. Пусть адвокат Захарченко не несет ахинею.
archibald_dandy_esquire 22 августа 2018 | 11:27
tks:
почему не вернуть? вернули же вдове Цапка 5 миллионов долларов, заработанные непосильным бандитским трудом
Димон Захарченко "правельный пасан" - тоже трудился "с холодной головой, пылающим сердцем", не прикладая чистых правохоронительных рук
tks 22 августа 2018 | 11:29
archibald_dandy_esquire: По цапкам это шок! При гражданском иске в уголовном деле арест нельзя снимать!