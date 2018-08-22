Никулинский суд Москвы должен обсудить вопрос о пересмотре иска об изъятии миллиардов полковника Дмитрия Захарченко

На этом настаивает защита бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД.

Адвокат Александр Горбатенко ссылается на решение следственного комитета, который перестал считать 8 миллиардов рублей, обращенные в пользу государства, вещественными доказательствами. Генпрокуратура против позиции СК. Сегодняшнее заседаний пройдет в открытом для слушателей режиме.