Глава РЖД Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу, — сообщает DW. Это изданию подтвердили в МИДе ФРГ. В Берлине несколько лет назад был зарегистрирован институт «Диалог цивилизаций», основателем которого является Якунин.

Институт «Диалог цивилизаций» был открыт в Берлине в июне 2016 года и стал продолжением одноименного международного форума, который за десять лет до этого Владимир Якунин основал в Вене. Институт зарегистрирован как ООО на имя швейцарского фондового менеджера. По словам Якунина, финансируется он путем пожертвований, «его семьи и других» через собственный фонд в Швейцарии, президентом которого назначена жена бывшего шефа РЖД Наталия.

Ежегодный бюджет института – около 25 миллионов евро. Цель его исследований до сих пор не ясна. В научном ландшафте ФРГ институт пока не играет никакой роли. Газета «Тагесшпигель» назвала «Диалог цивилизацией» потемкинской «фабрикой идей». В Германии его поддерживают в основном лица, известные своей прорусской лоббистской деятельностью. Немецкие эксперты считают, что за институтом стоит «новая концепция экспансии российской державной политики». «Голубые карты» были введены в 2013 году для привлечения из-за границы высоко квалифицированных кадров. Они выдаются сроком на четыре года выпускникам вузов из третьих стран, заключившим контракт на работу в ФРГ с зарплатой не менее 52 тысяч евро в год.

Владельцы «голубых карт» через 33 месяца могут получить постоянный вид на жительство, если они в этот период платили взносы в пенсионную страховку и овладели немецким языком. В основном среди них специалисты по программированию и информатике, а также инженеры.