Глава РЖД Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу
Глава РЖД Владимир Якунин получил немецкую рабочую визу, — сообщает DW. Это изданию подтвердили в МИДе ФРГ. В Берлине несколько лет назад был зарегистрирован институт «Диалог цивилизаций», основателем которого является Якунин.
Институт «Диалог цивилизаций» был открыт в Берлине в июне 2016 года и стал продолжением одноименного международного форума, который за десять лет до этого Владимир Якунин основал в Вене. Институт зарегистрирован как ООО на имя швейцарского фондового менеджера. По словам Якунина, финансируется он путем пожертвований, «его семьи и других» через собственный фонд в Швейцарии, президентом которого назначена жена бывшего шефа РЖД Наталия.
Ежегодный бюджет института – около 25 миллионов евро. Цель его исследований до сих пор не ясна. В научном ландшафте ФРГ институт пока не играет никакой роли. Газета «Тагесшпигель» назвала «Диалог цивилизацией» потемкинской «фабрикой идей». В Германии его поддерживают в основном лица, известные своей прорусской лоббистской деятельностью. Немецкие эксперты считают, что за институтом стоит «новая концепция экспансии российской державной политики». «Голубые карты» были введены в 2013 году для привлечения из-за границы высоко квалифицированных кадров. Они выдаются сроком на четыре года выпускникам вузов из третьих стран, заключившим контракт на работу в ФРГ с зарплатой не менее 52 тысяч евро в год.
Владельцы «голубых карт» через 33 месяца могут получить постоянный вид на жительство, если они в этот период платили взносы в пенсионную страховку и овладели немецким языком. В основном среди них специалисты по программированию и информатике, а также инженеры.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 10:34
Теперь этот эффективный менеджер приложит всю свою разрушительную эффективность для подрыва Германии изнутри?
gordy 22 августа 2018 | 10:43
Принимай, Европа , ещё одного беженца!?
vlad2 22 августа 2018 | 11:19
mikhail_spb_: нее, просто сейчас начался сезон сбора яблок, вот он и решил подзаработать.
lenin3 22 августа 2018 | 10:36
Вот она,главная фраза:"Цель его исследований...не ясна".Но 25лямов ежегодно выделяются.И сколько таких"институтов"в стране и за рубежом...
atl 22 августа 2018 | 10:41
"И этот выпал из гнезда" (с)
ansh 22 августа 2018 | 10:42
Путинский "патриот" во всей красе.
Ждем матрасика Железняка, когда он отбудет на ПМЖ к забугорным дочкам....
vincenttt 22 августа 2018 | 10:44
отползает гэбистский выкормыш, ограбил российских старух и детей и отползает!
andygo__ru 22 августа 2018 | 10:45
...потемкинской «фабрикой идей» ---
--- прижопинские тролли, срочно возьмите на заметку: у вас появился конкурент - еще одна фабрика.
...и тоже - потемкинская
vmaks 22 августа 2018 | 10:46
Присесть на дорожку?
shmuel63 22 августа 2018 | 10:47
"немецкую рабочую визу" - arbeit macht frei
basel812 22 августа 2018 | 10:49
Почему все русские патриоты и государственники рано или поздно сваливают в Европу?
encopresis 22 августа 2018 | 10:55
Будет консультировать по теме - "Кому, как и сколько заносить"
vasya_von_smetankin 22 августа 2018 | 11:02
Настоящий русский патриот.
Они сейчас именно такие.
tks 22 августа 2018 | 11:05
Скрепопутец.
Лживое и подлое озёрное Существо.
paulik69 22 августа 2018 | 11:18
Гебистская контора.
А вот то, что наши (германские) власти дают этому казнокраду возможность пакостить на германской земле — форменный скандал. С другой стороны, сегодняшние германские власти уже много лет осознанно гадят собственной стране, так что всё это неудивительно. Но грустно.
vladlenvolkov 22 августа 2018 | 11:33
Эй там! Вы совсем е...нулись, Какой к х..ям глава РЖД? Д.Б.
dilevski1973 22 августа 2018 | 11:42
Труд делает свободным.))))