В небольшом голландском городе Беммель, на границе с Германией, мужчина на автомобиле врезался в здание горсовета

Инцидент произошел ночью. В машине находились два баллона с газом, один из них взорвался. Возник пожар, в результате которого сгорела машина. Водитель погиб.

Местные правоохранительные органы уверены, что мужчина действовал намеренно, так как он проехал по газону и объезжал столбы-скамейки. Сейчас выясняют личность погибшего.