В небольшом голландском городе Беммель, на границе с Германией, мужчина на автомобиле врезался в здание горсовета
Инцидент произошел ночью. В машине находились два баллона с газом, один из них взорвался. Возник пожар, в результате которого сгорела машина. Водитель погиб.
Местные правоохранительные органы уверены, что мужчина действовал намеренно, так как он проехал по газону и объезжал столбы-скамейки. Сейчас выясняют личность погибшего.
Комментарии10
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m_doc 22 августа 2018 | 10:43
Не иначе как местный "режиссёр".
edyunia 22 августа 2018 | 10:46
m_doc: \\Не иначе как местный "режиссёр".\\
На тебе тема "режиссёров"?
m_doc 22 августа 2018 | 10:49
edyunia: Я специалист широкого профиля, нешто не заметил?:)))
edyunia 22 августа 2018 | 11:04
m_doc: \\Я специалист широкого профиля\\
В узкой квалификации, :)!
m_doc 22 августа 2018 | 11:09
edyunia: Квалификация узкой не бывает. Увы, друг мой:)
edyunia 22 августа 2018 | 11:18
m_doc: \\Квалификация узкой не бывает.\\
Квалификация как мёд, хитрый предмет: то она есть, то её нет.
m_doc 22 августа 2018 | 11:31
edyunia: Призрачно фсё в этом мире бушующем (с)))
edyunia 22 августа 2018 | 11:48
m_doc: \\Призрачно фсё в этом мире бушующем (с)))\\
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
Каждый "миг", точнее: как мы за него держимся (правильно или не правильно), определяет наш последующий миг (жизнь) в призрачном будущем. Поэтому могу с уверенностью дать совет: держись за миг правильно или, по-другому, квалифицированно.
kazlevich1949 22 августа 2018 | 10:51
Уже такое чувство складывается, что уже при сборке машин на заводах (или заводе) в её электронику закладывают программу, по которой можно уже на ходу машины с земли перехватывать управление машиной и помимо воли водителя вытворять такие "хулиганства"??? Такое чувство, что идёт отладка таких программ? Ну если Буш - младший как-то после 11 сентября 2001 года проболтался по простоте душецкой, что у США уже есть программы, которые позволяют с земли перехватывать управление летящего самолёта, и помимо воли пилота с земли "джойстиком" им управлять?! То почему и управление машиной нельзя перехватить, да и смартфоны что-то часто в руках стали взрываться...
danko_vaflistka 22 августа 2018 | 11:01
Если он гулландец то ехал трахаться в Германию, а если он немец то ехал домой затрахов гулландок.