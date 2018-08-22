В отборочном раунде плэй-офф Лиги Чемпионов вчера состоялись первые матчи первого круга

Самым результативным был матч в Борисове, где «Батэ» принимал голландский ПСВ. После первого тайма счёт был 1-1, и это означало, что шансы перед ответным матчем были неплохие, но Белорусская команда решила идти в атаку, чтобы победить дома и пропустила несколько очень опасных контратак, одна из которых завершилась голом.

На замену у «Батэ» вышел Александр Глеб, а ему уже 37 и своё время в составе Арсенала он играл и в финале лиги чемпионов. Глеб и сравнял счет на 88 минуте. К большому разочарованию болельщиков белорусского клуба ничью «Батэ» не удержал, пропустив гол всего лишь через минуту. Итоговый счёт 3:2 в пользу ПСВ и шансы голландцев теперь выглядят предпочтительнее

ПАОК, выбивший московский «Спартак» из Лиги чемпионов в Лигу Европы, добился выездной ничьи с «Бенфикой» 1:1. В игре со «Спартаком» мы видели, что ПАОК умеет удерживать нужный ему результат, так что Греки могут оказаться в основной сетке Лиги Чемпионов.

И ещё один вчерашний результат: «Црвена Звезда» вчера на пустом стадионе сыграла 0:0 с «Ред Буллом» из Зальцбурга.

Сегодня состоятся ещё три матча отборочного раунда плэй-офф Лиги Чемпионов один из которых это матч Амстердамского «Аякса» и Киевского «Динамо».