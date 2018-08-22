Соединенные Штаты в очередной раз потребовали от России освободить украинского режиссера Олега Сенцова

В сообщении Госдепартамента говорится, что Вашингтон озабочен ухудшением его здоровья. При этом Сенцов называется «невинно осужденным».

Напомним, накануне было сто дней как Сенцов держит голодовку в российской колонии. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.