Соединенные Штаты в очередной раз потребовали от России освободить украинского режиссера Олега Сенцова
В сообщении Госдепартамента говорится, что Вашингтон озабочен ухудшением его здоровья. При этом Сенцов называется «невинно осужденным».
Напомним, накануне было сто дней как Сенцов держит голодовку в российской колонии. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии5
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cosmo_ 22 августа 2018 | 10:13
В очередной раз идиотов информируют - это просто Сенцов. Не "режиссер", а просто Сенцов!!!
ivar1964 22 августа 2018 | 10:14
Замаячили новые санкции!
rus095 22 августа 2018 | 10:14
Требовать штаты могут у себя что то. А Сенцов осужден не как режиссер, а как террорист. Может США напомнит нам какие у них дают сроки за терроризм? Вон в Гуантаномо у них люди без суда только по подозрению терроризме сидят уже по 17 лет.Так что кому-кому а не США что то там вякать.
zmeelov_1 22 августа 2018 | 10:15
Потребовала? С дуба рухнули чё ли? Требуйте у шестёрок своих. А к нам только с просьбами. Обурели в конец пиндосы гомосячные..
yralez 22 августа 2018 | 10:22
Весь скот......эээ, народ в Лабытнанги, даст дружный отпор пиндосам.
Не выпустит.
А то еще такие, как Сенцов, из холопства выведут.