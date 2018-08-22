Присяжные признали бывшего главу предвыборного штаба Трампа, Манафорта, виновным в финансовых преступлениях

Присяжные признали бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта, виновным в финансовых преступлениях. Они сочли, что, по крайней мере, пять эпизодов уклонения от уплаты налога доказаны.

Манафорт является одним из главных фигурантов расследования о связях окружения Дональда Трампа с Россией и предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.

Одновременно бывший адвокат президента США Майкл Коэн, которого также обвиняют в мошенничестве, заключил сделку со следствием. Американские СМИ полагают, что возможно, юрист дал согласие сотрудничать по другим делам.