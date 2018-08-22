Россия, по данным американской разведки, готовится поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерным двигателем
Она затонула в ходе прошлогодних учений.
Испытания крылатых ракет российские военные начиная с прошлой осени проводили несколько раз. Все они завершились неудачно, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США. По её данным, ракету с ядерной энергоустановкой, упавшую в Баренцево море, запустили в ноябре. Сейчас идёт подготовка к её подъему. В операции задействуют три судна, одно из них приспособлено для перевозки радиоактивных веществ, сообщает телеканал. В докладе разведки не оценивается возможный ущерб для здоровья людей или экологии.
Телеканал не уточняет состояние ядерного двигателя упавшей в море ракеты. Когда именно начнётся операция по её подъёму тоже неясно. Сроки её не ограничены. «Если русские сумеют её вернуть Москва сможет таким же способом поднимать другие ракеты, отмечает канал. Президент Путин в начале весны анонсировал выпуск по его словам неуязвимой ракеты с ядерной установкой. При этом в мае CNBC сообщал о серии неудачных испытаниях российских крылатых ракет. На это в Кремле порекомендовали журналистам верить не западным СМИ, а президенту Путину.
В Совете Федерации ничего не знают о падении ракеты в Баренцевом море и её предстоящем подъёме. Первый зампред комитета по обороне и безопасности верхней палаты Евгений Серебренников сказал «Интерфаксу», что не может подтвердить эту информацию.
Комментарии15
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vasyakirin 22 августа 2018 | 10:04
И, сколько денег Мы отслюнявим из бюджета, за этот подъем?
patriot11 22 августа 2018 | 10:18
vasyakirin: вы-нисколько, бюджетом Украины другие "рулят"
rufat 22 августа 2018 | 10:07
Это вот так,эти сволочи бомбу бросают рядом с нами,а мы знать не знаем
patriot11 22 августа 2018 | 10:20
rufat: как не знаете!? все мировые сми писали в начале августа про "случайный" обстрел ракетой самолетом НАТО Эстонии
putin_itogy 22 августа 2018 | 10:07
Ужас!
Некому остановить этих выживших из ума стариков, кремлёвских параноиков,
готовящих мир к апокалипсису!
Старики умирая всегда хотят забрать с собой на тот свет всех остающихся на поверхности молодых.
indeezjoe 22 августа 2018 | 10:08
Ну да, до марта 2018 они еще и не знали о существовании таких ракет, зато в ноябре 2017 уже доклад о падении подготовили.
Ракету в Эстонии найти не могут, зато про наши все знают. Смешно..
;-))
edyunia 22 августа 2018 | 10:11
indeezjoe: \\до марта 2018 они еще и не знали о существовании таких ракет\\
Индеец, позвольте узнать, вам сколько лет?
nernerr 22 августа 2018 | 10:08
"Волки-волки!" кричали "Вежливые люди" ;))))))))))
mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 10:10
Российское народонаселение безоговорочно верит нацдилеру.
Как он скажет, так и есть.
Кроме того, он ведь ни разу не ошибался.
Сам сказал.
cosmo_ 22 августа 2018 | 10:11
Не ну я валяюсь с этой "разведки"... Тут на учениях, когда все за всеми следят и не прячутся, бабахнули ракетой которую до сих пор найти не могут!!!
А тут секретные испытания - но разведка все знает...
Обхохочешься!!!
malinskii 22 августа 2018 | 10:17
Там ее ни одно ПВО не обнаружит... пусть лежит.
vasya_von_smetankin 22 августа 2018 | 10:18
Если бы они так моряков "Курска" спасали, а не эту железяку...
rus095 22 августа 2018 | 10:18
Может США сначала определится? Ведь США с пеной у рта и визгом на весь белый свет вопили ,что ракета с ядерным двигателем это невозможно и это "очередная ложь Путина". А тут оказывается она существует и даже ведутся испытания такой ракеты.
piter_ug 22 августа 2018 | 10:21
//Все они завершились неудачно//
Да ладно, эта ракета совмещена с бурильной установкой!
Пробурится прямо к Трампу.
condor00 22 августа 2018 | 10:22
Насчёт неуязвимости... Всё, что выходит из серии "русская рулетка" - элементарно просчитывается. И траектория данной ракеты выражается простейшей формулой "авось", сопровождаемой заклинаниями создателей всей подобной чудо-техники: "только свалилось бы не наши головы".