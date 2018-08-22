Россия, по данным американской разведки, готовится поднять со дна Баренцева моря ракету с ядерным двигателем

Она затонула в ходе прошлогодних учений.

Испытания крылатых ракет российские военные начиная с прошлой осени проводили несколько раз. Все они завершились неудачно, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США. По её данным, ракету с ядерной энергоустановкой, упавшую в Баренцево море, запустили в ноябре. Сейчас идёт подготовка к её подъему. В операции задействуют три судна, одно из них приспособлено для перевозки радиоактивных веществ, сообщает телеканал. В докладе разведки не оценивается возможный ущерб для здоровья людей или экологии.

Телеканал не уточняет состояние ядерного двигателя упавшей в море ракеты. Когда именно начнётся операция по её подъёму тоже неясно. Сроки её не ограничены. «Если русские сумеют её вернуть Москва сможет таким же способом поднимать другие ракеты, отмечает канал. Президент Путин в начале весны анонсировал выпуск по его словам неуязвимой ракеты с ядерной установкой. При этом в мае CNBC сообщал о серии неудачных испытаниях российских крылатых ракет. На это в Кремле порекомендовали журналистам верить не западным СМИ, а президенту Путину.

В Совете Федерации ничего не знают о падении ракеты в Баренцевом море и её предстоящем подъёме. Первый зампред комитета по обороне и безопасности верхней палаты Евгений Серебренников сказал «Интерфаксу», что не может подтвердить эту информацию.