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10:00, 22 августа 2018

Эстония и Латвия планируют потребовать от России компенсации ущерба за «советскую оккупацию»

Об этом говорится в совместном заявлении министра юстиции двух стран.

В заявлении министров юстиции Эстонии и Латвии говорится, что эти страны считают важным сохранение памяти о человеческих потерях, нанесенных советской оккупацией. Требование о компенсации ущерба, говорится в документе, может быть выдвинуто к России как правопреемнице Советского Союза. Причем вопрос в Эстонии и Латвии готовы решать на уровне ООН. При этом не говорится, в какие именно сроки и какой размер компенсации намерены требовать Таллин и Рига. Между тем еще в прошлом году посол России в Литве Александр Удальцов назвал претензии прибалтийских стран бессмысленными. По его словам, никто из официальных представителей Москвы не будет всерьез обсуждать идею компенсации. Особенно – в контексте оккупации, отметил Удальцов.

Отметим, три года назад Латвия, Литва и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиваться компенсации ущерба за советскую оккупацию.

Комментарии

18

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antimalin 22 августа 2018 | 10:04

Уши от мертвого осла получат в качестве компенсации.

patrikk_1 22 августа 2018 | 10:10

Эстония и Латвия планируют потребовать от России компенсации ущерба за «советскую оккупацию»...

Надо будет эксгумировать Сталина, нарезать его хрен на пятаки, если от него что-нибудь ещё осталось, и поделить их между прибалтийскими республиками.

zztop1960 22 августа 2018 | 10:10

antimalin: Уровень жизни в странах мира в 2017-2018 году. 36 место - Эстония, 43- Литва, 48 - Латвия , 61- Россия. Минимальная зарплата в России- $167 , в Эстонии - $596 , в Латвии - $531

parasuk_ 22 августа 2018 | 10:15

zztop1960: До получения независимости литва была лицом СССР, а сейчас стала жопой европы

zztop1960 22 августа 2018 | 10:22

parasuk_: Нет , Латвия , Литва и Эстония были первыми в низшей лиге , а теперь по середине в высшей лиге

m_doc 22 августа 2018 | 10:21

zztop1960: Цифры цифрами, но люди туда ездят и видят собственными глазами. Бедненько, говорят, даже по сравнению с Россией.

kryimzdick 22 августа 2018 | 10:13

Ну от тебя большего глупо надеяться получить. СССР тоже на мертвого осла похож

mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 10:05


Логично.
Если за гитлеровские преступления Германия платит компенсации, то и Россия должна платить за сталинские преступления.

gluhoy2250 22 августа 2018 | 10:05

ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро.
Молодцы! Это сладкое слово холява! Но закройте рот и утрите слюни.
Сначала, по считайте компенсацию за каждого убитого солдата освобождавшего эту территорию! Потом верните ВСЕЮ что вам построил СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!! Они самостоятельные, ну насмешили....! Морской порт в Риге, построен Россией, реконструирован Россией в 19 веке и после войны Советским Союзом! ЧТО ВЫ построили сами??? Голодранцы ущерб они получили! Пословица была:"Как у латыша, только х.. да душа!
Как то так!

kryimzdick 22 августа 2018 | 10:16

gluhoy2250: А вы торгуете нашими дедами? Может за компенсацией за каждого убитого советского солдата лучше тоже к Кремлю обратиться? И давайте вспомним все оскорбительные поговорки про русских, про евреев?

avdser 22 августа 2018 | 10:09

Фигуру из 3-х пальцев можно предложиить

rus095 22 августа 2018 | 10:10

Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, что Петр I КУПИЛ их со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными у шведской королевы Ульрики Элеоноры.Сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Пётр Алексеевич заплатил 2 млн. руб. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд. А ну как Россия потребует вернуть или деньги или землю согласно этому договору.

zztop1960 22 августа 2018 | 10:14

rus095: Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, что Петр I КУПИЛ их со всеми землями,???? Историю учи , двоечник

edyunia 22 августа 2018 | 10:16

rus095: \\Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли\\
Ты свинrus почему дань монголам не платишь?

zztop1960 22 августа 2018 | 10:18

rus095: Рижский мирный договор 1920 года (латыш. Latvijas-Krievijas miera līgums) — договор между РСФСР, с одной стороны, и Латвией, — с другой, подписанный 11 августа 1920 года в Риге. 30 января 1920 года между РСФСР и Латвийской Республикой был подписан договор о перемирии. Этим договором и дополнительным договором от 1 февраля 1920 года была определена демаркационная стратегическая линия, в качестве которой «устанавливалась линия фронта, занимаемая армиями обеих сторон к 1 февраля 1920 года к 12 часам дня» 16 апреля 1920 года в Москве открылась советско-латвийская мирная конференция и, после длительных переговоров, 11 августа 1920 года был подписан «Мирный договор между Россией и Латвией», по которому правительство Советской России

« ...признаёт безоговорочно независимость, самостоятельность и суверенность Латвийского Государства и отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав кои принадлежали России в отношении к латвийскому народу и земле..

kryimzdick 22 августа 2018 | 10:18

rus095: да не бреши

venezianez49 22 августа 2018 | 10:17

"...планируют потребовать..." ???
Эти идиоты ещё только планируют, а Эхо уже предупреждает ??
Эхо в курсе, что они уже требовали что-то у немцев ? И сколько получили ?..
Может быть, не стоит нас так смешить 7

alexander444 22 августа 2018 | 10:20

Тогда России надо потребовать с Монголии компенсацию за 200 лет оккупации, а с Франции за Наполеона, с Англии и Франции за оккупацию и разрушения в результате крымской войны. Конечно же и поляки, и финны присоединятся к требованиям компенсации за оккупацию времен царской России. Потом дойдет и до Австро-Венгрии, и до Османской империи. В конце концов Англия и другие европейские страны потребуют компенсации за времена Римской империи)))))))

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