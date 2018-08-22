Эстония и Латвия планируют потребовать от России компенсации ущерба за «советскую оккупацию»...

Об этом говорится в совместном заявлении министра юстиции двух стран.

В заявлении министров юстиции Эстонии и Латвии говорится, что эти страны считают важным сохранение памяти о человеческих потерях, нанесенных советской оккупацией. Требование о компенсации ущерба, говорится в документе, может быть выдвинуто к России как правопреемнице Советского Союза. Причем вопрос в Эстонии и Латвии готовы решать на уровне ООН. При этом не говорится, в какие именно сроки и какой размер компенсации намерены требовать Таллин и Рига. Между тем еще в прошлом году посол России в Литве Александр Удальцов назвал претензии прибалтийских стран бессмысленными. По его словам, никто из официальных представителей Москвы не будет всерьез обсуждать идею компенсации. Особенно – в контексте оккупации, отметил Удальцов.

Отметим, три года назад Латвия, Литва и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиваться компенсации ущерба за советскую оккупацию.