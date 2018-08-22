Власти Москвы сегодня рассмотрят вопрос о проведении ночного велопробега
«Велоночь» проводится в столице уже на протяжении 11 лет, однако в этот раз Департамент транспорта не смог объяснить свой отказ в проведении мероприятия, — рассказала «Эху Москвы» продюсер «Вело-ночи» Мария Карайчева.
Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов ранее говорил, что проблемы с мероприятием были из-за плохой работы организаторов.
Комментарии4
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ansata 22 августа 2018 | 09:52
Ночью спать надо, а не на великах кататься))
eternity88 22 августа 2018 | 10:01
ansata: ох, вас в мэрии-то московской с таким-то умищем и не хватает!
doxerom 22 августа 2018 | 10:06
На ночной велопробег выходят безработные, так что ли, кому на работу не надо, да бомжи, чтобы ночь скоротать с флажками и шариками, а не под теплотрассой.
yralez 22 августа 2018 | 10:19
Какой пробег ?
Когда по стране траур......счета у воров в США заблокировали.