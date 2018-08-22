Власти Москвы сегодня рассмотрят вопрос о проведении ночного велопробега

«Велоночь» проводится в столице уже на протяжении 11 лет, однако в этот раз Департамент транспорта не смог объяснить свой отказ в проведении мероприятия, — рассказала «Эху Москвы» продюсер «Вело-ночи» Мария Карайчева.

Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов ранее говорил, что проблемы с мероприятием были из-за плохой работы организаторов.