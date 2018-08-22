В результате американских санкций уже заблокированы российские активы на сотни миллионов долларов – как сообщает РБК, об этом говорится в докладе американского М Минфина.

В частности, с 2017 года администрация Дональда Трампа применила ограничительные меры в отношении 215 граждан и организаций, связанных с Россией Из них 136 попали под санкции, связанные с российско-украинским конфликтом.

Отметим, что сегодня должен вступить в силу новый пакет санкций США в отношении России – они связаны с «делом Скрипалей».

Ранее Дональд Трамп говорил, что готов рассмотреть вопрос о снятии санкций, если Москва начнет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги по Сирии и Украине. «На сей счет пока нет никакой конкретики», — отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кстати, в Конгрессе полагают, что очередные ограничительные меры в отношении России будут рассмотрены после промежуточных выборов в США – они состоятся в ноябре.