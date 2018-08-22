В результате американских санкций уже заблокированы российские активы на сотни миллионов долларов
В результате американских санкций уже заблокированы российские активы на сотни миллионов долларов – как сообщает РБК, об этом говорится в докладе американского М Минфина.
В частности, с 2017 года администрация Дональда Трампа применила ограничительные меры в отношении 215 граждан и организаций, связанных с Россией Из них 136 попали под санкции, связанные с российско-украинским конфликтом.
Отметим, что сегодня должен вступить в силу новый пакет санкций США в отношении России – они связаны с «делом Скрипалей».
Ранее Дональд Трамп говорил, что готов рассмотреть вопрос о снятии санкций, если Москва начнет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги по Сирии и Украине. «На сей счет пока нет никакой конкретики», — отметил, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кстати, в Конгрессе полагают, что очередные ограничительные меры в отношении России будут рассмотрены после промежуточных выборов в США – они состоятся в ноябре.
Комментарии7
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pravdatut 22 августа 2018 | 09:34
Лучше на миллиарды долларов.
platonnekafrin 22 августа 2018 | 09:41
Ловко мы Америку обставили. Теперь вот собственные доллары блокирует, а ведь уверена, что нам вредит. Гениальным стратег оказался, а вы на него "плешивый", "окурок" или того обиднее - "танцор".
vasyakirin 22 августа 2018 | 09:53
platonnekafrin: Не понял, амерам фантиков не хватает, или РФ амерский печатный станок у Морганов перекупила?
zurich_106 22 августа 2018 | 09:55
platonnekafrin: это казенные ворованные из российского бюджета
snikkersnepper 22 августа 2018 | 09:59
"Ну так и вы говорите"(С)
cosmo_ 22 августа 2018 | 10:01
В результате американских санкций уже заблокированы российские активы на сотни миллионов
применила ограничительные меры в отношении 215 граждан и организаций, связанных с Россией
Т.е. "организация связанная с Россией" - это российский актив???
Я валяюсь, дорогая редакция, от Вашей тупости и злопыхательства...
В школу, дети - в ШКОЛУ!!!
kaplan911 22 августа 2018 | 10:20
Пора их всех в Гаагу.......
Пусть там танцуют.