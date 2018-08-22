"Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»"

Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции двух прибалтийских государств. Они считают, что важно сохранить память о человеческих потерях тех лет.

Высокопоставленные чиновники представили план возможных действий, в том числе, на уровне ООН. Латвия, в частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро.