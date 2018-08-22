Z Архив новостей новости
5 27 6 1616
09:30, 22 августа 2018

Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»

Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции двух прибалтийских государств. Они считают, что важно сохранить память о  человеческих потерях тех лет.

Высокопоставленные чиновники представили план возможных действий, в том числе, на уровне ООН. Латвия, в  частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в  180 миллиардов евро.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

zztop1960 22 августа 2018 | 09:35

Ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш, готовя исследование о временах СССР, нашел в документах Банка Латвии материалы о перечислениях Латвийской ССР в казну Советского союза. Об этом пишет портал Skaties.lv.
"Я был крайне удивлен тем, что все финансовые документы тех времен являются доступными. Когда я их увидел, я понял, что это основа для огромного исследования. Я начал их классифицировать, чтобы понять методику и систему. Оказалось, что доступны все документы с 1946 по 1991 год, до последней копейки", - рассказал Круминьш.
По его словам, конкретные цифры в найденных им отчетах говорят о том, что Латвия не купалась в деньгах, которые давала ей Москва, а наоборот - Латвия внесла в казну СССР больше, чем получила из нее.
"Общий котел, который был собран в Латвии, составлял 85 миллиардов рублей. В бюджет Латвийской ССР ушли 44,3 миллиарда, а в бюджет СССР - 40,6 миллиардов. Часть от этой суммы - 24,7 млрд, вернулась. Разница составила 15,9 миллиардов рублей. Советская пропаганда вообще не говорила о том, что эти 40,6 млрд уходят. Про армию и КГБ они тоже не рассказывали (13,3 млрд рублей)", - говорит исследователь.
Гатис Круминьш также указывает, что сумма, которая уходила в бюджет СССР - гораздо больше той суммы, которая вернулась в бюджет Латвийской ССР.
"Они говорили, что бюджет Латвийской ССР дотируется. Однако нужно понимать, что та сумма, которая уходила, гораздо больше, а та, что вернулась - гораздо меньше", - сказал он.
Копии найденных Круминьшем документов хранятся в архивах в Москве. Исследователь добавил, что знакомые ему историки проверили эти документы и удостоверились в том, что в них фигурируют те же цифры, что и в рижских экземплярах.

proxxit 22 августа 2018 | 09:54

zztop1960:

Латышские девушки, сосавшие за рубли, давно уже отбили разницу...

detul 22 августа 2018 | 10:21

zztop1960: Молодец Гатис. Думаю, со всей скурпулезностью ученого он уточнит, сколько и за чей счет было построено в Латвии. Что оплачивал Банк Латвийской СССР, а что строилось за счет бюджета СССР. Тем более, как он утверждает, все документы на эту тему есть. Уточнит, сколько солдат Советской Армии погибло на территории Латвии в годы Великой Отечественной Войны, уточнит, сколько латышских стрелков участвовало в перевороте (Великой Октябрьской Революции), Оценит вклад каждого стрелка, вклад Берзиньша и других видных деятелей Советского режима ….. Иначе получается болтовня.

mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 09:41


Совок грабил не только граждан России, но и вообще всех, до кого мог дотянуться своей костлявой ручонкой.

lion64__2 22 августа 2018 | 09:42

Эти последователи Гитлера могут что-то потребовать от русских. И могут получить в гитлеровское рыло по полной. За преступления "красных латышских стрелков", за массовые убийства наших людей на временно оккупированных территориях в голы Великой Отечественной войны, за участие в террористической деятельности против России на Севером Кавказе и т.д.

zurich_106 22 августа 2018 | 09:47

lion64__2: Афганистан, поваренок, уже пошел за попкорном, Прецеденты в истории уже есть.

kryimzdick 22 августа 2018 | 09:54

lion64__2: Требовать от русских? А где тут в контексте русские?

mikr 22 августа 2018 | 09:43

Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!

sg97 22 августа 2018 | 09:46

Пусть натурой забирают. Порты, заводы, ЖД... Разницу только пусть вернут.. В принципе на сдачу можно приебалтийских метелок трахнуть.. Хотя глядя на эти сушеные шпроты, это только еще больше их в долги загонять...
Какая нах оккупация, сами прибежали как отлько можно стало. Пришли немцы - к ним давай ласкаться. Потом опять с цветочками СССР встречали.. Это они с каждолго так требовать будут за "оккупацию", начиная смо шведов, когда этих немытых аборигенов даже в города не пускали? Однако аппетиты.. Да ничего, скоро некому вонять бует, когда последняя шпротина помрет..

zztop1960 22 августа 2018 | 10:05

sg97: Уровень жизни в странах мира в 2017-2018 году. 36 место - Эстония, 43- Литва, 48 - Латвия , 61- Россия

sedoievgeniy 22 августа 2018 | 09:48

одна показательная цифра "развития" Прибалтики за время независимости (1918-1940 года) - число рабочих, занятых на строительстве заводов и жилого фонда. В 1930 году в Латвии было 815 строительных рабочих. Обххочешься,что могли возвести эти неутомимые 815 тружеников.
Надо просто взять статистику: В 1972 году Латвия ввезла товаров на 57,1 млн рублей больше, чем вывезла, Литва - на 240 млн, Эстония на 135,2 млн рублей. С годами разница между ввозом и вывозом только росла, в 1988 году она составила уже 695 млн рублей для Латвии, 1 млрд 530 млн рублей для Литвы и 700 млн рублей для Эстонии.

kryimzdick 22 августа 2018 | 09:56

sedoievgeniy: А как отделились, начали жить лучше. Пенсии и зарплаты больше, чем в России. Криминала меньше и вообще чище и сытнее.

detul 22 августа 2018 | 10:13

kryimzdick: Так Вы не все перечислили. Пенсии, зарплаты, налоги, платежи ЖКХ, стали больше чем в России, Криминала, рабочих мест, льгот пенсионерам, и вообще жителей, меньше. Чище и сытнее.

kryimzdick 22 августа 2018 | 10:20

detul: а в России платежи ЖКХ неуклонно снижаются по просьбам трудящихся? И может быть, условия для ведения бизнеса улучшаются? И какие у нас у пенсионеров льготы?

kryimzdick 22 августа 2018 | 10:21

detul: И налоги в России прям падают?

gregor 22 августа 2018 | 09:51

Если бы не оккупация .... жили бы сейчас Латыши ,Литовцы и Эстонцы как ,Финны , Норвежцы ,Датчане и прочие Шведы ..., а так ....приходится догонять ..., что бы приблизиться ,хоть на йоту , к качеству жизни ,как у них . Сколько лет потерянных .... ужас ..., жаль .


perestarok 22 августа 2018 | 09:55

"Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»"

А когда Латвия выплатит России ущерб, оттого, что латышские стрелки привели к власти немецкого шпиона Ленина?

zztop1960 22 августа 2018 | 09:59

perestarok: Латвия уже выплатила ущерб за красных латышских стрелков . В 1918-1920 годах , армия Латвии разбила красных стрелков , которые были врагами независимой Латвии

kuz_sib 22 августа 2018 | 09:55

Так дело дойдет до нового передела СССР,..

kryimzdick 22 августа 2018 | 09:58

Коммуняки и русские везде приносили голод и разруху.

drgonish 22 августа 2018 | 10:00

Ндаа.... Все таки русские - не европейцы. Будь у русских похожесть на европейцев.... Если бы русские поступали с прибалтами, как, например, прибалты в меру своей "цивилизованности" поступали с прибалтийскими евреями, сегодня бы эти потомки диких племен языков бы своих не помнили. Потребовать они хотят....

kryimzdick 22 августа 2018 | 10:22

drgonish: а от кого евреи бежали? Больше всего из Совка

(комментарий скрыт)

dorin1987 22 августа 2018 | 10:14

__: /Сначала, по считайте компенсацию за каждого убитого солдата освобождавшего эту территорию!/ - Это Вы о тех солдатах, что бок о бок с нацистами входили в Польшу, разделив ее и начав вторую мировую войну? Да и за эту совковую гниль, которая до сих пор воняет во всех постсоветских странах РФ, как реванширующая совок, платить должна по сей день....

cosmo_ 22 августа 2018 | 10:03

А ЕДАЛО у них не треснет??
Сначала они вернут всё, что было потрачено на развитие этих территорий, потом возместят упущенную выгоду о незаконного отделения от СССР... И вот малую часть возвращаемой суммы они могут оставить себе в утешение...

max3446 22 августа 2018 | 10:06

УКРАИНА ПОТРЕБОВАЛА ОТ МОНГОЛИИ ДЕНЕГ ЗА ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО В XIII ВЕКЕ
Власти Монголии подтвердили информацию о том, что киевский режим требует компенсации за «геноцид украинцев войсками хана Батыя», и предложили Киеву подготовить списки пострадавших

Об этом сообщил пресс-атташе посольства Монголии в России Лхагвасурэн Намсрай. По его словам, ранее парламент страны получил официальное письмо от Верховной Рады Украины с требованием о выплате компенсаций.

«Верховная Рада Украины написала официальное письмо Великому Государственному Хуралу (это наш парламент), что в XIII веке хан Батый (это Золотая Орда, это внук Чингисхана) организовал геноцид украинского народа. Украинцы требовали платить компенсацию. И про это на российских сайтах, монгольских сайтах все написали», — сказал Лхагвасурэн Намсрай.

По словам дипломата, власти Монголии выразили недоумение в связи с претензиями Киева и попросили предоставить списки пострадавших.

«Наш председатель Великого Государственного Хурала (парламента — ред.) ответил, что, вообще, в истории Средних веков была Киевская Русь, украинского государства тогда не было. И если Верховная Рада напишет все имена украинских граждан, которые попали под геноцид, их семьи, мы будем готовы платить», — пояснил пресс-атташе.

drgonish 22 августа 2018 | 10:13

{Латвия, в частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро. ]

Путин, купи им гигиенических салфеток слюнявые губы подтирать.
Если на всю Латвию, то примерно по 70 копеек с гражданина РФ получается.


ly4_sveta 22 августа 2018 | 10:17

Память о человеческих потерях тех лет... Уже ничего
не изменишь и не вернёшь. Сколько людей в Эстонии,
Латвии, Литве, и не только в них, было репрессировано,
унижено и уничтожено. Или лишено собственности,
элементарных предметов быта, мебели, одежды и
выброшено на улицу?! Хорошо ещё, если кто успел
скрыться на Западе.

Никогда не забуду историю, которую рассказывала
бабушка. К ним, на станцию в Башкирии, был прислан
новый начальник железнодорожной станции, предыдущего
арестовали. Нового направили из Эстонии. И как все
жители, вместе с детьми, ходили и смотрели какая у него в
комнате огроменная и сверкающе-блестящая люстра, какой
невероятный буфет, неправдоподобная кровать с какими-то
фигурками и потрясающая одежда у его жены. Это уже все
со слов, тогда ещё маленькой, но хорошо все запомнившей,
моей мамы. И только позже, хозяйка всего этого «богатства»,
естественно, стала хвалиться женщинам, как все это было
отнято и вывезено из одной эстонской квартиры.

И ведь такие мерзавцы и мерзавки прожили жизнь, и совесть ни
разу не проснулась, и стыд не посетил?! И не противно было?
И не жаль людей, которых обобрали, украв и присвоив не своё?!
И как все это носилось? Как на этом спалось и елось?
Вот такая история, и ведь ничего не изменилось в российских
людях, дадут команду и все будет то же и так же. (((((

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 августа Поздравить…

5 276 6 5230 17.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Я не считаю, что возвращение 37-го года возможно Что значит инакомыслящий? Быть несогласным с политикой Путина? Я не согласен во многом с этой политикой. Значит, я инакомыслящий? И кто-то получает деньги за то, что «стучит» на меня?..

5 179 6 27887 15.08
Kполитика, рф, общество, мнения
Блоги

Полицейские пришли в квартиру Яны Трояновой с предостережением насчет «Марша матерей» Как сообщил в Facebook’е её муж — кинорежиссер Василий Сигарев, его супруги дома не было, поэтому бумаги вручили ему…

5 196 6 70336 15.08
Kакции, общество, полиция, власть, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 193 6 17358 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Битва за Иловайск. Как четыре года назад изменился ход войны на востоке Украины — в воспоминаниях украинских солдат Спустя четыре года после битвы за Иловайск украинскому Генштабу предстоит еще многое прояснить, например, почему семьи погибших солдат были оставлены в неведении о поражении, и кто виноват в случившемся…

5 128 6 12392 20.08
Kобщество, войны, донбасс, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 163 6 16573 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Папаша Кураж и его дети Аня Павликова и Маша Дубовик, которые в тюрьме тяжело заболели, представляют серьезную общественную опасность. Как иначе объяснить?.. Истинная же причина — кураж. Все опять надеются, а их опять обламывают…

5 119 6 36215 15.08
Kполитика, рф, власть, тюрьмы, суды, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 76 6 7924 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Ольга Романова глава правозащитной организации «Русь сидящая»

Это значит многое в плане разводки Следователь имеет полное право самостоятельно отменить стражу и избрать подписку. Почему он этого не сделал? Перекладывает ответственность на суд? Начальство велело самому не связываться?..

5 52 6 28480 15.08
Kправосудие, общество, события
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5968 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Голосование
Нынешняя власть — это наследник:
5 49 6 6224 20.08
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Попытка отнять это право в конце концов будет разрешаться опять на баррикадах Их отправили туда по насквозь фальшивому «делу Нового Величия». Позорный провокатор подвел малолеток под антиконституционную статью про экстремизм…

5 89 6 37256 15.08
Kправосудие, общество, акции, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 243 6 32477 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 48 6 6574 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Интервью Интервью

Максим Ликсутов гость: Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

У нас увеличилось в небольшом количестве количество платных парковочных мест. Но увеличение носит точечный характер — когда людям удобно, особенно резидентам, сделать так, чтобы парковка была для всех платная, а для них бесплатная…

5 45 6 6153 20.08
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, транспорт, москва, сетевизор, передачи
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Если они продолжат жрать не только нас, зашуганных затравленных оппозиционеров, а если они начнут жрать обывателей, легитимность режима будет рушиться. И в этом смысле это самосжирающая себя власть…

5 78 6 20268 15.08
#слушать 37:10 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kобщество, политика, протесты, видео, сетевизор, передачи

Популярное за неделю

Новости

Российские власти намерены поднять со дня Баренцева моря ракету с ядерной боеголовкой, которая затонула при испытанияч Об этом сообщает Си-Эн-Би-Си, ссылаясь на источник , знакомый с докладом одной из американских спецслужб…

5 10 6 16528
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 127565 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 7474 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 27 6 510634 20.08
Kналоги, бизнес, события
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Я думаю, что решающую роль сыграл «Марш матерей». Потому что как этому противостоять? Выходят матери с игрушками. Я видел фотографии: просто чума! И неважно, сколько людей, абсолютно неважно. Это произвело впечатление…

5 60 6 84101 18.08
#слушать 01:40:34 8читать ;смотреть $скачать 23.0 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7202281
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3624003

Сегодня в эфире