Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»
Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции двух прибалтийских государств. Они считают, что важно сохранить память о человеческих потерях тех лет.
Высокопоставленные чиновники представили план возможных действий, в том числе, на уровне ООН. Латвия, в частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zztop1960 22 августа 2018 | 09:35
Ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш, готовя исследование о временах СССР, нашел в документах Банка Латвии материалы о перечислениях Латвийской ССР в казну Советского союза. Об этом пишет портал Skaties.lv.
"Я был крайне удивлен тем, что все финансовые документы тех времен являются доступными. Когда я их увидел, я понял, что это основа для огромного исследования. Я начал их классифицировать, чтобы понять методику и систему. Оказалось, что доступны все документы с 1946 по 1991 год, до последней копейки", - рассказал Круминьш.
По его словам, конкретные цифры в найденных им отчетах говорят о том, что Латвия не купалась в деньгах, которые давала ей Москва, а наоборот - Латвия внесла в казну СССР больше, чем получила из нее.
"Общий котел, который был собран в Латвии, составлял 85 миллиардов рублей. В бюджет Латвийской ССР ушли 44,3 миллиарда, а в бюджет СССР - 40,6 миллиардов. Часть от этой суммы - 24,7 млрд, вернулась. Разница составила 15,9 миллиардов рублей. Советская пропаганда вообще не говорила о том, что эти 40,6 млрд уходят. Про армию и КГБ они тоже не рассказывали (13,3 млрд рублей)", - говорит исследователь.
Гатис Круминьш также указывает, что сумма, которая уходила в бюджет СССР - гораздо больше той суммы, которая вернулась в бюджет Латвийской ССР.
"Они говорили, что бюджет Латвийской ССР дотируется. Однако нужно понимать, что та сумма, которая уходила, гораздо больше, а та, что вернулась - гораздо меньше", - сказал он.
Копии найденных Круминьшем документов хранятся в архивах в Москве. Исследователь добавил, что знакомые ему историки проверили эти документы и удостоверились в том, что в них фигурируют те же цифры, что и в рижских экземплярах.
proxxit 22 августа 2018 | 09:54
zztop1960:
Латышские девушки, сосавшие за рубли, давно уже отбили разницу...
detul 22 августа 2018 | 10:21
zztop1960: Молодец Гатис. Думаю, со всей скурпулезностью ученого он уточнит, сколько и за чей счет было построено в Латвии. Что оплачивал Банк Латвийской СССР, а что строилось за счет бюджета СССР. Тем более, как он утверждает, все документы на эту тему есть. Уточнит, сколько солдат Советской Армии погибло на территории Латвии в годы Великой Отечественной Войны, уточнит, сколько латышских стрелков участвовало в перевороте (Великой Октябрьской Революции), Оценит вклад каждого стрелка, вклад Берзиньша и других видных деятелей Советского режима ….. Иначе получается болтовня.
mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 09:41
Совок грабил не только граждан России, но и вообще всех, до кого мог дотянуться своей костлявой ручонкой.
lion64__2 22 августа 2018 | 09:42
Эти последователи Гитлера могут что-то потребовать от русских. И могут получить в гитлеровское рыло по полной. За преступления "красных латышских стрелков", за массовые убийства наших людей на временно оккупированных территориях в голы Великой Отечественной войны, за участие в террористической деятельности против России на Севером Кавказе и т.д.
zurich_106 22 августа 2018 | 09:47
lion64__2: Афганистан, поваренок, уже пошел за попкорном, Прецеденты в истории уже есть.
kryimzdick 22 августа 2018 | 09:54
lion64__2: Требовать от русских? А где тут в контексте русские?
mikr 22 августа 2018 | 09:43
Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!
sg97 22 августа 2018 | 09:46
Пусть натурой забирают. Порты, заводы, ЖД... Разницу только пусть вернут.. В принципе на сдачу можно приебалтийских метелок трахнуть.. Хотя глядя на эти сушеные шпроты, это только еще больше их в долги загонять...
Какая нах оккупация, сами прибежали как отлько можно стало. Пришли немцы - к ним давай ласкаться. Потом опять с цветочками СССР встречали.. Это они с каждолго так требовать будут за "оккупацию", начиная смо шведов, когда этих немытых аборигенов даже в города не пускали? Однако аппетиты.. Да ничего, скоро некому вонять бует, когда последняя шпротина помрет..
zztop1960 22 августа 2018 | 10:05
sg97: Уровень жизни в странах мира в 2017-2018 году. 36 место - Эстония, 43- Литва, 48 - Латвия , 61- Россия
sedoievgeniy 22 августа 2018 | 09:48
одна показательная цифра "развития" Прибалтики за время независимости (1918-1940 года) - число рабочих, занятых на строительстве заводов и жилого фонда. В 1930 году в Латвии было 815 строительных рабочих. Обххочешься,что могли возвести эти неутомимые 815 тружеников.
Надо просто взять статистику: В 1972 году Латвия ввезла товаров на 57,1 млн рублей больше, чем вывезла, Литва - на 240 млн, Эстония на 135,2 млн рублей. С годами разница между ввозом и вывозом только росла, в 1988 году она составила уже 695 млн рублей для Латвии, 1 млрд 530 млн рублей для Литвы и 700 млн рублей для Эстонии.
kryimzdick 22 августа 2018 | 09:56
sedoievgeniy: А как отделились, начали жить лучше. Пенсии и зарплаты больше, чем в России. Криминала меньше и вообще чище и сытнее.
detul 22 августа 2018 | 10:13
kryimzdick: Так Вы не все перечислили. Пенсии, зарплаты, налоги, платежи ЖКХ, стали больше чем в России, Криминала, рабочих мест, льгот пенсионерам, и вообще жителей, меньше. Чище и сытнее.
kryimzdick 22 августа 2018 | 10:20
detul: а в России платежи ЖКХ неуклонно снижаются по просьбам трудящихся? И может быть, условия для ведения бизнеса улучшаются? И какие у нас у пенсионеров льготы?
kryimzdick 22 августа 2018 | 10:21
detul: И налоги в России прям падают?
gregor 22 августа 2018 | 09:51
Если бы не оккупация .... жили бы сейчас Латыши ,Литовцы и Эстонцы как ,Финны , Норвежцы ,Датчане и прочие Шведы ..., а так ....приходится догонять ..., что бы приблизиться ,хоть на йоту , к качеству жизни ,как у них . Сколько лет потерянных .... ужас ..., жаль .
perestarok 22 августа 2018 | 09:55
"Латвия и Эстония могут потребовать от Москвы возмещения ущерба от «советской оккупации»"
А когда Латвия выплатит России ущерб, оттого, что латышские стрелки привели к власти немецкого шпиона Ленина?
zztop1960 22 августа 2018 | 09:59
perestarok: Латвия уже выплатила ущерб за красных латышских стрелков . В 1918-1920 годах , армия Латвии разбила красных стрелков , которые были врагами независимой Латвии
kuz_sib 22 августа 2018 | 09:55
Так дело дойдет до нового передела СССР,..
kryimzdick 22 августа 2018 | 09:58
Коммуняки и русские везде приносили голод и разруху.
drgonish 22 августа 2018 | 10:00
Ндаа.... Все таки русские - не европейцы. Будь у русских похожесть на европейцев.... Если бы русские поступали с прибалтами, как, например, прибалты в меру своей "цивилизованности" поступали с прибалтийскими евреями, сегодня бы эти потомки диких племен языков бы своих не помнили. Потребовать они хотят....
kryimzdick 22 августа 2018 | 10:22
drgonish: а от кого евреи бежали? Больше всего из Совка
dorin1987 22 августа 2018 | 10:14
__: /Сначала, по считайте компенсацию за каждого убитого солдата освобождавшего эту территорию!/ - Это Вы о тех солдатах, что бок о бок с нацистами входили в Польшу, разделив ее и начав вторую мировую войну? Да и за эту совковую гниль, которая до сих пор воняет во всех постсоветских странах РФ, как реванширующая совок, платить должна по сей день....
cosmo_ 22 августа 2018 | 10:03
А ЕДАЛО у них не треснет??
Сначала они вернут всё, что было потрачено на развитие этих территорий, потом возместят упущенную выгоду о незаконного отделения от СССР... И вот малую часть возвращаемой суммы они могут оставить себе в утешение...
max3446 22 августа 2018 | 10:06
УКРАИНА ПОТРЕБОВАЛА ОТ МОНГОЛИИ ДЕНЕГ ЗА ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО В XIII ВЕКЕ
Власти Монголии подтвердили информацию о том, что киевский режим требует компенсации за «геноцид украинцев войсками хана Батыя», и предложили Киеву подготовить списки пострадавших
Об этом сообщил пресс-атташе посольства Монголии в России Лхагвасурэн Намсрай. По его словам, ранее парламент страны получил официальное письмо от Верховной Рады Украины с требованием о выплате компенсаций.
«Верховная Рада Украины написала официальное письмо Великому Государственному Хуралу (это наш парламент), что в XIII веке хан Батый (это Золотая Орда, это внук Чингисхана) организовал геноцид украинского народа. Украинцы требовали платить компенсацию. И про это на российских сайтах, монгольских сайтах все написали», — сказал Лхагвасурэн Намсрай.
По словам дипломата, власти Монголии выразили недоумение в связи с претензиями Киева и попросили предоставить списки пострадавших.
«Наш председатель Великого Государственного Хурала (парламента — ред.) ответил, что, вообще, в истории Средних веков была Киевская Русь, украинского государства тогда не было. И если Верховная Рада напишет все имена украинских граждан, которые попали под геноцид, их семьи, мы будем готовы платить», — пояснил пресс-атташе.
drgonish 22 августа 2018 | 10:13
{Латвия, в частности, оценивала ущерб от «оккупации СССР» в 180 миллиардов евро. ]
Путин, купи им гигиенических салфеток слюнявые губы подтирать.
Если на всю Латвию, то примерно по 70 копеек с гражданина РФ получается.
ly4_sveta 22 августа 2018 | 10:17
Память о человеческих потерях тех лет... Уже ничего
не изменишь и не вернёшь. Сколько людей в Эстонии,
Латвии, Литве, и не только в них, было репрессировано,
унижено и уничтожено. Или лишено собственности,
элементарных предметов быта, мебели, одежды и
выброшено на улицу?! Хорошо ещё, если кто успел
скрыться на Западе.
Никогда не забуду историю, которую рассказывала
бабушка. К ним, на станцию в Башкирии, был прислан
новый начальник железнодорожной станции, предыдущего
арестовали. Нового направили из Эстонии. И как все
жители, вместе с детьми, ходили и смотрели какая у него в
комнате огроменная и сверкающе-блестящая люстра, какой
невероятный буфет, неправдоподобная кровать с какими-то
фигурками и потрясающая одежда у его жены. Это уже все
со слов, тогда ещё маленькой, но хорошо все запомнившей,
моей мамы. И только позже, хозяйка всего этого «богатства»,
естественно, стала хвалиться женщинам, как все это было
отнято и вывезено из одной эстонской квартиры.
И ведь такие мерзавцы и мерзавки прожили жизнь, и совесть ни
разу не проснулась, и стыд не посетил?! И не противно было?
И не жаль людей, которых обобрали, украв и присвоив не своё?!
И как все это носилось? Как на этом спалось и елось?
Вот такая история, и ведь ничего не изменилось в российских
людях, дадут команду и все будет то же и так же. (((((