Самолет авиакомпании «Ред Уингс» совершил экстренную посадку в Уфе из-за возгорания двигателя

Воздушное судно выполняло рейс Уфа-Сочи, на его борту находились более 200 пассажиров. Они были эвакуированы с помощью надувных трапов через 7 минут после посадки самолета, — сообщили ТАСС в аэропорту столицы Башкирии

Никто не пострадал. Началось расследование.