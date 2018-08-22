В Екатеринбурге сегодня прощаются с Виталием Воловичем

Виталий Волович скончался 20 августа на 91 году жизни. В Свердловском отделении Союза художников России сообщили, что церемония прощания начнется в 11 часов в Доме прощания «Вознесение» и продлится до полудня по уральскому времени. Виталий Волович автор сотен рисунков, множества альбомов и книг, один из самых известных в мире иллюстраторов. Он делал иллюстрации к «Слово о полку Игореве», произведения Шекспира, сказам Бажова, Роману о Тристане и Изольде Жозефа Бедьё. Его работы есть в Третьяковской галерее, Пражской национальной галерее, музее современного исусства в Кельне, во многих других частных и государственных коллекциях. Последний Альбом Воловича «Корабль дураков» вышел в 2016 году.

В центре Екатеринбурга 10 лет назад поставили скульптуру Горожане. Разговор, она изображает встречу трех известных уральских художников — Виталия Воловича, Германа Метелева и Миши Брусиловского. Волович — почетный гражданин Екатеринбурга, городские и областные власти поддержали идею назвать в его честь одну из улиц.