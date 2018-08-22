В центре Москвы сегодня состоится шествие в честь Дня российского флага
Его участники пройдут от Горбатого моста к Белому дому, где поднимут триколор.
В последние годы на эту акцию приходит не так много людей, — сказал «Эху Москвы» исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев.
Участники акции начнут собираться у Горбатого моста в 11 часов.
Комментарии10
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proxxit 22 августа 2018 | 09:08
Всё как обычно - власовцы с власовским флагом...
proxxit 22 августа 2018 | 09:57
mordvinyka_zabiyka:
Не сердись на русских за то, что они поручили Путину отдать туповато-свидомое селюковое быдло винницким евреям...
Жизнь не проста, Петросян состарился, а смеяться над чем то надо.
gregor 22 августа 2018 | 09:53
proxxit: proxxit: proxxit:
Это ,который на Кремле висит и 86 % одобрямс .
zztop1960 22 августа 2018 | 09:12
После прошедших в марте 1990 года выборов народных депутатов РСФСР движение «Демократическая Россия» образовало «Конституционную комиссию», которой были подготовлены проекты Декларации о государственном суверенитете республики и предложений по конституционным поправкам. В числе предложенных первоочередных изменений Конституции значилось изменение Государственного флага РСФСР. Во время «Августовского путча» бело-сине-красный флаг широко использовался силами, противостоящими ГКЧП. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 августа 1991 года, подготовленным на основе соответствующего положения проекта Конституции РФ, исторический флаг России был признан официальным Национальным флагом Российской Федерации:
ly4_sveta 22 августа 2018 | 09:13
Это полотнище не может олицетворять нынешнюю
российскую действительность. Не надо лукавить,
играть и манипулировать.
yralez 22 августа 2018 | 09:14
С казаками, попами и бубнами, под подтанцовку кремлевских шоухлебососов..
platonnekafrin 22 августа 2018 | 09:19
Прошу прощения у тех, кто в данный момент сидит без штанов, но надо по-любому встать. Штаны можно оставить как были, а шапку снять обязательно, поскольку эту государсвенную песнь выслушивают стоя, а мужчины — без головных уборов. Итак, начинаю петь.
ss2020 22 августа 2018 | 09:24
язычники... поклоняться надо императору вове-II (застенчивому) - главе секты свидетелей вовы!)
lion64__2 22 августа 2018 | 09:32
Вся нечисть соберётся на это "шествие" с власовским матрасом. Демшиза, либерасты, брокеры, геи, изменники, воры, соросята и т.п.
vincenttt 22 августа 2018 | 10:03
власовский флаг с царским вензелем, георгиевская лента царской России, коммунистический гимн и гэбистско-мусорская рашка с трупом сифилитика и убийцы в центре страны!...Россия, 21 век, картина маслом..