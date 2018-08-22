В центре Москвы сегодня состоится шествие в  честь Дня российского флага

Его участники пройдут от Горбатого моста к Белому дому, где поднимут триколор.

В последние годы на эту акцию приходит не так много людей, — сказал «Эху Москвы» исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев.

Участники акции начнут собираться у Горбатого моста в 11 часов.