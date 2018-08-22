Первый пакет новых санкции США против России вступает в силу сегодня

Поводом для его введения послужило отравление в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, к которому, считают власти Соединенных Штатов, причастна Россия.

Первый пакет санкций предполагает запрет на поставки товаров и технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. При этом если Москва не предоставит убедительных доказательств, что не будет использовать химическое оружие в будущем, через три месяца в силу вступит второй этап. Он включает в себя полное торговое эмбарго, запрет «Аэрофлоту» летать в США, а также снижение уровня дипломатических отношений между странами.

В Кремле новые санкции назвали продолжением «недружественных и незаконных» действий, которые нанесут ущерб всей международной торговле. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин по-прежнему настроен на конструктивный диалог с США.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что готов рассмотреть вопрос о снятии санкций против России, если Москва начнет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги, в том числе по Сирии и Украине.

Напомним, что две недели назад стало известно о том, что власти США намерены также расширить уже действующие в отношении России санкции. Законопроект в частности предполагает запрет для американцев совершать операции с российским госдолгом и госбанками.