Первый пакет новых санкции США против России вступает в силу сегодня
Поводом для его введения послужило отравление в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, к которому, считают власти Соединенных Штатов, причастна Россия.
Первый пакет санкций предполагает запрет на поставки товаров и технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. При этом если Москва не предоставит убедительных доказательств, что не будет использовать химическое оружие в будущем, через три месяца в силу вступит второй этап. Он включает в себя полное торговое эмбарго, запрет «Аэрофлоту» летать в США, а также снижение уровня дипломатических отношений между странами.
В Кремле новые санкции назвали продолжением «недружественных и незаконных» действий, которые нанесут ущерб всей международной торговле. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин по-прежнему настроен на конструктивный диалог с США.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что готов рассмотреть вопрос о снятии санкций против России, если Москва начнет предпринимать совместные с Вашингтоном шаги, в том числе по Сирии и Украине.
Напомним, что две недели назад стало известно о том, что власти США намерены также расширить уже действующие в отношении России санкции. Законопроект в частности предполагает запрет для американцев совершать операции с российским госдолгом и госбанками.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 22 августа 2018 | 09:05
Эй, Трамп!
Прекрати вводить всё новые санкции, которые чересчур полезны для российской экономики!
venmud 22 августа 2018 | 09:08
"Как говорят у нас в деревне: "На бога надейся, а козла привязывай." х/ф "Лесник" 2 сезон 1 серия
ss2020 22 августа 2018 | 09:11
дай бог не последний!))) а то славик барабанов переживает!)
ss2020 22 августа 2018 | 09:16
может просто вове селёдочки с молочком...!)))
wojskowy Марек Качоровски 22 августа 2018 | 09:17
Интересно, что считает Песков" настроением на конструктивный диалог"? Одна сторона Заявляет, что надо решать вопросы с Украиной и Сирией, а другая , видимо считает это конструктивным диалогом, Заявляет: "Вопрос по Крыму закрыт и обсуждению не подлежит. Луганская область и Донбасс - нас нам нет, по Сирии Асад должен остаться у власти при любых обстоятельствах, обсуждать здесь нечего". И вообще: "За весь период на Посту Президента я не совершил ни одной ошибки" . Может быть Песков не имеет понятие что такое "конструктивный диалог"?
ss2020 22 августа 2018 | 09:19
wojskowy: это клиника, а вы с вопросами!)))
wojskowy Марек Качоровски 22 августа 2018 | 09:21
ss2020: Может Вы и правы.
vezdehod 22 августа 2018 | 09:25
В Кремль пришёл "Пакет" из США - получите и распишитесь.
woodworld 22 августа 2018 | 09:30
Теперь заживём
ansata 22 августа 2018 | 09:36
Теперь у "гаранта" будет еще больше рублей в бюджете. Ведь давая интервью он так радовался когда за презренную зеленую бумажку стали давать 48 полновесных российских рублей.
pravdatut 22 августа 2018 | 09:40
Скоро капут? Говорили же ему еще в 2012г: уходи Вова.
vilingrad 22 августа 2018 | 09:46
Владимир Путин по-прежнему настроен на конструктивный диалог с США."
Молодец Вовка! Утерся в очередной раз, блеснул медно-ботксным тазом: "А с Дональдом мы друзья!"
Президент РФ должен быть дешевкой, несмотря на все миллиарды:)
kochar 22 августа 2018 | 10:05
В младших классах наказание — сесть на последнюю парту, а в старших — на первую.